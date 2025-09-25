#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

В Алматы введут новые меры против загрязнения воздуха

Меры против загрязнения воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 08:47 Фото: акимат города Алматы
В Алматы реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

По его словам, впервые в алматинской агломерации проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники – транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.

"Сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта – метро, ЛРТ, БРТ, канатных дорог и других видов", – отметил Алмасхан Сматлаев.

Фото: акимат города Алматы

Заместитель акима также сообщил, что в 2025 году внесены изменения в законодательство: отменены предупреждения и введены штрафы за превышение выбросов автотранспорта – 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц при повторных нарушениях, а также повышенные санкции – 20 и 200 МРП соответственно.

Кроме того, ведется работа над проектом правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован с уполномоченными органами и будет представлен на рассмотрение маслихата до конца года. Он направлен на обеспечение экологической безопасности, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду и снижение уровня загрязнения воздуха.

Фото: акимат города Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Послание президента-2024: концепция регионального развития и 150 млрд долларов прямых инвестиций
11:17, 28 августа 2025
Послание президента-2024: концепция регионального развития и 150 млрд долларов прямых инвестиций
Реализация Послания-2024: как ведется модернизация автодорог, строительство аэропортов и развивается ТМТМ
09:47, 22 августа 2025
Реализация Послания-2024: как ведется модернизация автодорог, строительство аэропортов и развивается ТМТМ
Аграрный сектор Алматинской области демонстрирует рост и новые перспективы
14:30, 20 августа 2025
Аграрный сектор Алматинской области демонстрирует рост и новые перспективы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: