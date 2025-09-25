В Алматы введут новые меры против загрязнения воздуха

В Алматы реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

По его словам, впервые в алматинской агломерации проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники – транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.

"Сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта – метро, ЛРТ, БРТ, канатных дорог и других видов", – отметил Алмасхан Сматлаев.

Фото: акимат города Алматы

Заместитель акима также сообщил, что в 2025 году внесены изменения в законодательство: отменены предупреждения и введены штрафы за превышение выбросов автотранспорта – 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц при повторных нарушениях, а также повышенные санкции – 20 и 200 МРП соответственно.

Кроме того, ведется работа над проектом правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован с уполномоченными органами и будет представлен на рассмотрение маслихата до конца года. Он направлен на обеспечение экологической безопасности, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду и снижение уровня загрязнения воздуха.