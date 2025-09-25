#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

Сенат ратифицировал изменения в договоре о Таможенном кодексе ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 10:20 Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената Парламента Казахстана 25 сентября 2025 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Бекбол Орынбасаров, целью протокола является правовое регулирование внешней электронной торговли, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

"Следует отметить, что данный протокол уже ратифицирован всеми государствами – членами Евразийского экономического союза: Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Республикой Армения. Пока только Казахстан остается последним, кто не завершил эту процедуру", – сказал депутат.

Основные изменения, предусмотренные протоколом:

  • Выделение товаров электронной торговли – то есть товаров, отправляемых на имя физических лиц из зарубежных интернет-платформ в виде международных почтовых отправлений, – в отдельную категорию.
  • Введение понятия "оператор электронной торговли" – почтовый оператор или экспресс-перевозчик, осуществляющий доставку товаров электронной торговли.
  • Введение нового вида таможенной декларации для товаров электронной торговли.
"В настоящее время в соответствии с действующим законодательством товары, поступающие физическим лицам из зарубежных интернет-магазинов, считаются товарами для личного пользования. Они подлежат декларированию только в случае превышения беспошлинной нормы (200 евро или 31 кг). При этом физические лица самостоятельно подают документы и уплачивают совокупный таможенный платеж в размере 15% от стоимости товара, тогда как товары в пределах нормы не декларируются и не учитываются в официальной статистике", – объяснил Орынбасаров.

По протоколу, ратифицированному сегодня Сенатом, полный объем товаров электронной торговли подлежит обязательному декларированию. Это позволит сформировать достоверную статистику.

При этом декларацию может подать как оператор, так и сам получатель товара по своему выбору.

"В случае превышения беспошлинной нормы будет применяться единая ставка таможенной пошлины. На площадке Евразийской экономической комиссии обсуждается установление ставки в размере 5%. При этом лимит в 200 евро сохраняется, ограничений по весу вводиться не будет", – добавил сенатор.

В июне Сенат ратифицировал изменения в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Новый вид декларации появится в Казахстане
10:57, 25 июня 2025
Новый вид декларации появится в Казахстане
Таможня дает "добро": ускорится доставка товаров, купленных в интернет-магазинах
16:22, 30 декабря 2024
Таможня дает "добро": ускорится доставка товаров, купленных в интернет-магазинах
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
15:48, 18 октября 2018
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: