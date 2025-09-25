Сенат ратифицировал изменения в договоре о Таможенном кодексе ЕАЭС

Депутаты Сената Парламента Казахстана 25 сентября 2025 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Бекбол Орынбасаров, целью протокола является правовое регулирование внешней электронной торговли, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

"Следует отметить, что данный протокол уже ратифицирован всеми государствами – членами Евразийского экономического союза: Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Республикой Армения. Пока только Казахстан остается последним, кто не завершил эту процедуру", – сказал депутат.

Основные изменения, предусмотренные протоколом:

Выделение товаров электронной торговли – то есть товаров, отправляемых на имя физических лиц из зарубежных интернет-платформ в виде международных почтовых отправлений, – в отдельную категорию.

Введение понятия "оператор электронной торговли" – почтовый оператор или экспресс-перевозчик, осуществляющий доставку товаров электронной торговли.

Введение нового вида таможенной декларации для товаров электронной торговли.

"В настоящее время в соответствии с действующим законодательством товары, поступающие физическим лицам из зарубежных интернет-магазинов, считаются товарами для личного пользования. Они подлежат декларированию только в случае превышения беспошлинной нормы (200 евро или 31 кг). При этом физические лица самостоятельно подают документы и уплачивают совокупный таможенный платеж в размере 15% от стоимости товара, тогда как товары в пределах нормы не декларируются и не учитываются в официальной статистике", – объяснил Орынбасаров.

По протоколу, ратифицированному сегодня Сенатом, полный объем товаров электронной торговли подлежит обязательному декларированию. Это позволит сформировать достоверную статистику.

При этом декларацию может подать как оператор, так и сам получатель товара по своему выбору.

"В случае превышения беспошлинной нормы будет применяться единая ставка таможенной пошлины. На площадке Евразийской экономической комиссии обсуждается установление ставки в размере 5%. При этом лимит в 200 евро сохраняется, ограничений по весу вводиться не будет", – добавил сенатор.

