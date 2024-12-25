Мажилис ратифицировал изменения в договор о ЕАЭС

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 25 декабря 2024 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, касающийся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что вводится временный механизм по переводу расчетов по таможенным пошлинам с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в российские рубли сроком на 2 года.

"Данное решение принято по причине невозможности проведения расчетов в долларах из-за введенных санкционных ограничений в отношении РФ и Беларуси. При этом механизм распределения и зачисления сумм таможенных пошлин в бюджеты стран не изменился. Принятый механизм позволил обеспечить непрерывность зачисления таможенных пошлин в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза", – озвучил он.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.