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Общество

Мажилис ратифицировал изменения в договор о ЕАЭС

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 25 декабря 2024 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, касающийся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что вводится временный механизм по переводу расчетов по таможенным пошлинам с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в российские рубли сроком на 2 года.

"Данное решение принято по причине невозможности проведения расчетов в долларах из-за введенных санкционных ограничений в отношении РФ и Беларуси. При этом механизм распределения и зачисления сумм таможенных пошлин в бюджеты стран не изменился. Принятый механизм позволил обеспечить непрерывность зачисления таможенных пошлин в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза", – озвучил он.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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