Круизные лайнеры и морской порт могут появиться в Актау
Фото: unsplash
Руководитель областного Управления туризма Мангистауской области Ерсин Ибрашев в кулуарах международного туристического форума в Актау 25 сентября 2025 года рассказал о планах по привлечению туристов, передает корреспондент Zakon.kz.
Ибрашев уточнил, что в этом году принят комплексный план до 2029 года по развитию туристического потенциала региона. В его рамках предусмотрена реализация ряда инфраструктурных и инвестиционных проектов.
"Со стороны России, Азербайджана и Ирана есть интерес по продвижению именно этого направления, чтобы были запущены круизные лайнеры. Сейчас определяется локация. Это будет морской вокзал – маршрут предполагается по нашим прикаспийским странам – он будет курсировать в рамках соседних стран – Россия, Азербайджан, Иран, Узбекистан и Туркменистан", – пояснил спикер.
Отмечается, что на сегодня прорабатывается локация для строительства данного объекта.
"В комплексном плане имеется данный пункт, и работа в этом направлении уже ведется", – подчеркнул Ибрашев.
10 мая 2025 года сообщалось, что для обеспечения безопасности мореплавания в акватории порта Актау в Мангистауской области планируют провести работы по углублению дна на полтора-два метра.
