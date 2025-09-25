#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

Круизные лайнеры и морской порт могут появиться в Актау

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:25 Фото: unsplash
Руководитель областного Управления туризма Мангистауской области Ерсин Ибрашев в кулуарах международного туристического форума в Актау 25 сентября 2025 года рассказал о планах по привлечению туристов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ибрашев уточнил, что в этом году принят комплексный план до 2029 года по развитию туристического потенциала региона. В его рамках предусмотрена реализация ряда инфраструктурных и инвестиционных проектов.

"Со стороны России, Азербайджана и Ирана есть интерес по продвижению именно этого направления, чтобы были запущены круизные лайнеры. Сейчас определяется локация. Это будет морской вокзал – маршрут предполагается по нашим прикаспийским странам – он будет курсировать в рамках соседних стран – Россия, Азербайджан, Иран, Узбекистан и Туркменистан", – пояснил спикер.

Отмечается, что на сегодня прорабатывается локация для строительства данного объекта.

"В комплексном плане имеется данный пункт, и работа в этом направлении уже ведется", – подчеркнул Ибрашев.

10 мая 2025 года сообщалось, что для обеспечения безопасности мореплавания в акватории порта Актау в Мангистауской области планируют провести работы по углублению дна на полтора-два метра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Мужчину с партией наркотиков задержали в аэропорту Актау
09:56, 06 сентября 2025
Мужчину с партией наркотиков задержали в аэропорту Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: