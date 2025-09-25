#АЭС в Казахстане
Туризм

Уровень развития туризма в регионе раскритиковал аким Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на международном туристическом форуме в Актау 25 сентября 2025 года рассказал о туристическом потенциале региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурдаулет Килыбай сообщил, что в Мангистау есть перспективы развития степного туризма и сакральных мест.

"Сейчас мы туристам ничего, кроме купания в море, не предлагаем. А в развитых странах, которые занялись туризмом (продуктов больше. – Прим. ред.)", – отметил он.

В планах, по его словам, развитие таких туристических центров, как Бозжыра, Шеркала, Байракты.

"Мы договорились с иностранными компаниями о строительстве там небольших отелей и развитии инфраструктуры", – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Актау планируется построить морской порт и ввести круизные лайнеры.

