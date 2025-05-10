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События

В акватории порта Актау планируют углубить дно

порт Актау в Мангистауской области , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 14:18 Дно углубят в акватории порта Актау
Для обеспечения безопасности мореплавания в акватории порта Актау в Мангистауской области планируют провести работы, чтобы углубить дно на полтора-два метра, сообщает Zakon.kz.

С этой целью привлекут специализированную технику крупной европейской компании. Дноуглубительные работы позволят создать условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей.

"На сегодняшний день пропускная способность порта Актау составляет порядка 15 млн тонн груза, в том числе 140 тыс. ДФЭ. В мае будут завершены работы по мобилизации специализированной техники, сами работы по дноуглублению планируют завершить в четвертом квартале текущего года", – говорится в информации Министерства транспорта РК.

Отмечается что эти работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте.

Объем контейнерных перевозок по ТМТМ за 1 квартал 2025 года увеличился в 3,5 раза и составил 25 тыс. ДФЭ (за аналогичный период 2024 года 7,2 тыс. ДФЭ).

5 мая 2025 года состоялась торжественная церемония запуска Актауского битумного завода ТОО "СП "Caspi Bitum" после завершения масштабной модернизации.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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