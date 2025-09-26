Астана глазами туриста: какие места стоит показать гостям

Астана все чаще привлекает туристов: одни приезжают на деловые мероприятия, другие – за историей, концертами или гастрономией. Мы собрали главные рекомендации гидов и подсказки для самих горожан, чтобы открыть столицу заново вместе с гостями, передает корреспондент Zakon.kz.

Астана становится точкой притяжения для туристов со всего мира. Столицу выбирают за ее современную архитектуру, чистоту и атмосферу безопасности, но главное – за особую энергетику и гостеприимство людей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По словам гида Салтанат Абжановой, именно это чаще всего отмечают иностранные гости, делясь первыми впечатлениями от столицы.

"Когда спрашиваешь гостей о впечатлениях, все в один голос говорят про удивление. Никто не ожидал увидеть здесь такую необычную красоту, спокойствие и безопасность. Эти эмоции выражают как высокие гости, так и туристы. А побывав однажды, они уже советуют друзьям и родственникам обязательно приехать. Сарафанное радио работает лучше любой рекламы", – отметила Салтанат.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Если говорить о том, что стоит посетить в Астане в первую очередь, то Салтанат всегда выделяет три основных объекта.

"Во-первых, это Национальный музей – главное место, где можно глубоко погрузиться в историю и культуру страны. Во-вторых, наша главная мечеть – одна из самых масштабных и красивых в регионе. И в-третьих, Парк мира и согласия или сквер Л. Н. Гумилева, которые символизируют многонациональность и духовное богатство Казахстана. Помимо этого, у нас есть уникальные экспонаты: скрипка Страдивари XVII века, домбра Абая, старинный бесік – колыбель, которой уже более ста лет. Можно также посетить Военно-исторический музей", – дополнила она.

Гид отмечает: особенно красиво Астана раскрывается вечером, когда здания и памятники оживают в огнях подсветки, а привычные днем линии превращаются в новый, почти сказочный облик.

"Отдельного внимания заслуживает мавзолей Кабанбай батыра, а также сакральные маршруты, которые позволяют почувствовать духовное наследие страны. Есть и гастрономические туры, и поездки в регионы – например, в Павлодар или Баянаул. У каждого направления свои открытия", – рассказала гид.

Однако Астана хороша тем, что ее можно просто пройти пешком – и каждый раз находить для себя что-то новое. По словам Салтанат Абжановой, многие туристы начинают с обзорной экскурсии: это помогает понять, куда сходить, где купить сувениры и где вкусно поесть. А дальше уже гуляют сами. Такой формат наиболее популярен.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Первое знакомство с городом начинается еще в аэропорту. Здесь путешественников встречают современные стойки информации, где можно получить сведения о городе, мероприятиях и экскурсиях.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В международном порту работают терминалы Taxi Point – автоматы для вызова такси по фиксированному тарифу. Для многих гостей это первая точка соприкосновения со столицей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Именно в аэропорту начинаются наши туры. Потому что чаще всего иностранцы прилетают самолетом. В аэропорту у нас три терминала: международный, внутренний и терминал бизнес-авиации. Внутренний был построен по проекту японского архитектора Кисе Курокавы. Он создавал и Генплан столицы, и благодаря его работе японское правительство выделило грант, на который и было построено это здание в национальном стиле. Международный терминал возводился в преддверии выставки ЭКСПО, именно здесь мы встречаем иностранных гостей", – озвучила Салтанат Абжанова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Туристов, заказавших экскурсии, встречают яркие двухэтажные автобусы, которые сразу задают праздничное настроение и открывают первые виды города с высоты.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Одной из первых остановок становится главная мечеть Астаны – самая большая в Казахстане и Центральной Азии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ее строительство велось три года, в нем участвовало 7 300 рабочих. Мечеть открылась 12 августа 2022 года. В ее отделке и благоустройстве участвовали специалисты из 40 стран мира. Четыре минарета с пятью архитектурными деталями на каждом символизируют пять столпов ислама. Центральные ворота размером 12 метров 56 сантиметров отсылают к 1256 году – времени, когда Берке хан, внук Чингисхана, принял ислам.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Внутри мечети стены, потолки и колонны украшены казахскими орнаментами – их более двухсот видов. Мрамор сюда привозили из Турции, Италии и Азербайджана.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Под сводами в главном молельном зале сияют шесть люстр, главная из которых весит 22 тонны и считается самой тяжелой в мусульманском мире. Ее, как и миллионы кристаллов Swarovski в других люстрах, подарили зарубежные мастера. Витражи, которых в мечети насчитывается 536, стали щедрым даром знаменитой фирмы Tiffany.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пол мечети устилает ковер стоимостью шесть миллионов евро. Он собран из нескольких частей в единое полотно. Под куполом высотой более 84 метров тянется самая длинная каллиграфическая роспись в мусульманском мире – если снять ее, длина составит 120 метров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Мечеть стала не только духовным центром, но и культурным пространством. Женщины, дети и иностранцы могут посещать главный зал, кроме пятницы. По своей ночной подсветке мечеть вошла в Книгу рекордов Гиннесса, обогнав даже святыни Мекки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

С ее смотровой площадки открывается панорамный вид на город – словно переход от духовного пространства к современным архитектурным шедеврам столицы. Взгляд сразу притягивает знаменитая сфера "Нур Алем", возведенная к выставке ЭКСПО-2017 и ставшая ее символом. В ближайшее время здесь откроется Центр искусственного интеллекта, что придаст объекту новое предназначение и актуальность. Чуть поодаль за выставочным комплексом располагается "музей под открытым небом" – ракетные макеты в натуральную величину.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

С высоты смотровой площадки город кажется живой картой, где каждое здание несет свою историю и символику. И если "Нур Алем" с ракетными макетами напоминают о стремлении Казахстана в будущее и в космос, то следующая остановка возвращает нас к наследию предков и символам национальной истории.

Дальнейший маршрут ведет ко Дворцу Независимости, открывшемуся в 2006 году по проекту британского архитектора Нормана Фостера.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

С тех пор здесь появляются новые знаковые здания: Университет искусств "Шабыт", форма которого напоминает копыто лошади; изящная мечеть, прозванная "казахским Тадж-Махалом"; жилой район Хайвил, где селятся дипломаты и артисты. А также рядом – Дворец мира и согласия с Президентским парком вокруг и водоемом в форме птицы Самрук стал неотъемлемой частью туристических маршрутов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особое место в экскурсиях занимает Национальный музей – самый молодой и один из крупнейших музеев в мире. Его жемчужина – экспозиции "Зал Золотого человека".

"Сакского царя обнаружили в 2003 году в кургане Шелекты – "Долине царей" Восточного Казахстана. Вместе с ним нашли 4 303 золотых украшения. Все они были сделаны из золота высокой пробы, поэтому этот воин считается самым знатным "Золотым человеком" в истории. В отдельной витрине представлена реконструкция седьмого "Золотого человека", найденного в 2018 году в кургане Елеке-Сазе. Там обнаружили около пяти тысяч украшений, из них три тысячи – бисер, нашитый на брюки и обувь юного сакского воина. Эта находка датируется VIII-VII веками до нашей эры и считается одной из древнейших", – рассказала гид.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Экспозиция музея позволяет увидеть курганы глазами археологов: отдельные погребальные камеры, колесницы, останки животных и утварь. Здесь же можно встретить реконструкцию второго "Золотого человека" из Аралтобе и "Золотой принцессы" из Таксая.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Все это превращает Национальный музей в обязательный пункт для гостей столицы: он соединяет историю, археологию и искусство в одном пространстве.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня Астана не только культурный и архитектурный центр, но и город, активно развивающий туризм. По данным Управления по инвестициям, за первое полугодие 2025 года столицу посетили около 750 тысяч человек, из них 180 тысяч – иностранные гости. Лидируют туристы из России, Китая, Турции, США и Германии.

"Столица становится площадкой, где встречаются культура, спорт, медицина и инновации. Мы видим рост интереса со стороны туристов и международных партнеров", – отмечает председатель правления Astana Tourism Артем Квашук.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня в городе действует более 100 туристских объектов, активно развиваются экскурсионные сервисы, внедряются цифровые решения. В аэропорту появились круглосуточные терминалы Taxi Point, а в городе – более 100 маршрутов экскурсий. Подготовка гидов, включая специалистов, говорящих по-китайски, становится частью системной работы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Астана укрепляет статус центра делового и событийного туризма: в 2024 году здесь прошло 128 международных мероприятий, в 2025-м планируется более 200. Город принимает концерты мировых звезд, выставки, конгрессы и форумы. Развивается промышленный, образовательный, медицинский и даже гольф-туризм.

Все эти направления складываются в единую картину города, который умеет быть разным. Для тех, кто давно живет здесь, Астана тоже хранит множество "лазеек": уютные парки, редкие музеи, необычные маршруты. И когда в гости приезжают друзья или коллеги, всегда есть чем удивить – и самого себя, и тех, кто открывает столицу впервые.