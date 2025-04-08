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Общество

Туристам из каких стран интересен Казахстан, рассказали в Минтуризма

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в правительстве 8 апреля 2025 года назвал топ-5 стран, откуда приезжают туристы в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев отметил, что, как и во всем мире, в Казахстан приезжают жители приграничных стран.

"Это не только в Казахстане, это везде так. Приграничные страны являются топовыми поставщиками туристов. Это Узбекистан, Российская Федерация, Кыргызстан, Таджикистан. Безвизовый режим нам дал серьезный поток, увеличивающийся из года в год практически в два раза, из Китая. Очень интенсивно ездят по всей стране граждане Индии. Традиционно у нас неплохой поток из Германии и Азербайджана – приблизительно одинаковый показатель: где-то 100 тыс. туристов в год мы принимаем из этих стран. США хорошо поехали", – добавил он.

Такие знания, по его словам, позволяют более точечно проводить маркетинг, не распыляя деньги на рекламу страны на нецелевые рынки.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов указал на необходимость продвигать Neo Nomad Visa, полностью оцифровав все процедуры подачи заявок. Он в целом выступает за введение гибкой визовой политики.

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Мадина Мамырханова
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