Туристам из каких стран интересен Казахстан, рассказали в Минтуризма

Заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в правительстве 8 апреля 2025 года назвал топ-5 стран, откуда приезжают туристы в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев отметил, что, как и во всем мире, в Казахстан приезжают жители приграничных стран.

"Это не только в Казахстане, это везде так. Приграничные страны являются топовыми поставщиками туристов. Это Узбекистан, Российская Федерация, Кыргызстан, Таджикистан. Безвизовый режим нам дал серьезный поток, увеличивающийся из года в год практически в два раза, из Китая. Очень интенсивно ездят по всей стране граждане Индии. Традиционно у нас неплохой поток из Германии и Азербайджана – приблизительно одинаковый показатель: где-то 100 тыс. туристов в год мы принимаем из этих стран. США хорошо поехали", – добавил он.

Такие знания, по его словам, позволяют более точечно проводить маркетинг, не распыляя деньги на рекламу страны на нецелевые рынки.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов указал на необходимость продвигать Neo Nomad Visa, полностью оцифровав все процедуры подачи заявок. Он в целом выступает за введение гибкой визовой политики.