В Таразе создана рабочая группа по разъяснению ответственности за "дропперство"
На состоявшемся расширенном совещании официально объявлено о формировании специальной рабочей группы, задачей которой будет в доступной форме разъяснять населению суть новых норм уголовного законодательства и предусмотренную ими ответственность за данное преступление.
В состав группы вошли волонтеры, активная молодежь, преподаватели вузов и школ, представители интеллигенции и сотрудники государственных органов.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Их главная задача – живое общение с жителями, проведение встреч, лекций и презентаций, а также распространение наглядных материалов о новых изменениях в законодательстве.
Представители правоохранительных органов напомнили, что с 16 сентября в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья 232-1, которая предусматривает наказание за "дропперство" вплоть до 7 лет лишения свободы.
Чтобы донести эти изменения до каждого жителя, прокуратура города презентовала видеоролик и информброшюры, наглядно объясняющие риски передачи банковских данных посторонним.
Созданная молодежная команда также в рамках проекта "Закон и Порядок" будет проводить разъяснительную работу в школах, университетах и общественных местах, делая правовую информацию о новых нормах доступной и понятной для каждого жителя города.
Фото: прокуратура Жамбылской области