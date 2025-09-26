В Таразе создана рабочая группа по разъяснению ответственности за "дропперство"

Для решения задач, обозначенных в последнем Послании президента Республики Казахстан, в городе Таразе по инициативе прокуратуры стартовала масштабная кампания по профилактике так называемого "дропперства".

На состоявшемся расширенном совещании официально объявлено о формировании специальной рабочей группы, задачей которой будет в доступной форме разъяснять населению суть новых норм уголовного законодательства и предусмотренную ими ответственность за данное преступление.

В состав группы вошли волонтеры, активная молодежь, преподаватели вузов и школ, представители интеллигенции и сотрудники государственных органов.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Их главная задача – живое общение с жителями, проведение встреч, лекций и презентаций, а также распространение наглядных материалов о новых изменениях в законодательстве.

Представители правоохранительных органов напомнили, что с 16 сентября в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья 232-1, которая предусматривает наказание за "дропперство" вплоть до 7 лет лишения свободы.

Чтобы донести эти изменения до каждого жителя, прокуратура города презентовала видеоролик и информброшюры, наглядно объясняющие риски передачи банковских данных посторонним.

Созданная молодежная команда также в рамках проекта "Закон и Порядок" будет проводить разъяснительную работу в школах, университетах и общественных местах, делая правовую информацию о новых нормах доступной и понятной для каждого жителя города.