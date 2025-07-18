Введение уголовной ответственности за сталкинг, принуждение к браку и дропперство объяснили в МВД

Ранее президент Казахстана подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сталкинг, принуждение к браку и дропперство. В МВД РК разъяснили значимость этих поправок и озвучили размеры наказаний, сообщает Zakon.kz.

По словам старшего инспектора по особым поручениям Департамента юридической и нормотворческой координации МВД РК Талгата Жуманова, перед подписанием законопроект долгое время обсуждался, проводился анализ существующей ситуации в стране. И у общества был соответствующий запрос.

"Для начала нужно разобраться в определениях и понять, что конкретно наказывается. Сталкинг – это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта, и, или выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред. И, естественно, каждый случай будет рассматриваться отдельно, нужны доказательства преследования. Только при наличии достаточных оснований заявление будет зарегистрировано в ЕРДР", – заверил Жуманов.

Полицейский подчеркнул, что сталкинг наиболее распространен среди школьников и студентов, активно использующих соцсети. Поэтому критически важно повышать юридическую грамотность молодежи, объяснять разницу между безобидным проявлением внимания и навязчивостью на грани преступления, за которое можно схлопотать до 50 суток ареста.

Высказался представитель МВД и на тему такого явления, как принуждение к браку. Ранее кража невест подпадала под статью 125 "Похищение человека", которая не учитывала целый ряд нюансов, характерных для упомянутых конкретных случаев. Да к тому же она имела примечание, в соответствии с которым похититель мог избежать ответственности при освобождении похищенного.

"Теперь формулировка следующая: "Принуждение к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких". Примечание об освобождении от ответственности из статьи 125 исключено", – пояснил спикер.

Что касается наказаний. Принуждение к браку карается штрафом или исправительными работами до 2000 МРП, ограничением или лишением свободы до 2 лет. Если с применением насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, группой лиц, с использованием своего служебного положения – штраф или исправительные работы до 5000 МРП, общественные работы до 1200 часов, ограничение или лишение свободы от 3 до 7 лет. Деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия – лишение свободы от 5 до 10 лет.

"Эта статья необходима для понимания неотвратимости наказания. Для понимания того, что речь не о традициях, а о серьезном правонарушении", – рассказал Талгат Жуманов.

Дропперы, продолжил старший инспектор по особым поручениям, на слуху как минимум благодаря многочисленным случаям мошенничества. Вообще под дропперством подразумевается незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и, или переводов денег. Проще говоря, когда третье лицо по просьбе мошенников совершает некую денежную операцию за процент.

"Раньше вставал вопрос: как привлекать этих третьих лиц? За пособничество? Так дроппер мог не иметь умысла, не быть даже знакомым с мошенником. Поэтому был выведен самостоятельный, отдельный состав преступления, семь частей, где санкция по первой части – штраф или исправительные работы до 160 МРП, арест до 50 суток, а по седьмой (незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом либо платежным инструментом) – ограничение или лишение свободы от 3 до 7 лет".

Вместе с тем сделано примечание: "лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения".

"Потому что у нас нет цели привлечь как можно больше людей к уголовной ответственности. Есть цель справиться с мошенниками, от которых страдает население", – подытожил собеседник.

В завершение интервью Талгат Жуманов порекомендовал немедленно обращаться в полицию при получении подозрительного перевода на счет.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".