Акмолинские медики стали призерами республиканского чемпионата бригад скорой помощи

Акмолинские фельдшеры вошли в число лучших на республиканском чемпионате экстренной медицины: команда региона заняла второе место в состязаниях, которые собрали в Актау 20 сильнейших бригад Казахстана и зарубежных специалистов.

Акмолинскую область представляли фельдшеры Адильбек Ханаш, Жадыра Шакирбай и Эльдар Еслямов. Сопровождала команду старший фельдшер Зарина Капарова. Подготовкой занимался лично главный врач станции скорой помощи, опытный анестезиолог-реаниматолог и тренер международных программ Рустем Садирқожаұлы. По словам руководителя, ключ к успеху был в командной подготовке и полной отдаче каждого участника.

"Мы шли к этому результату всей командой. Каждый тренировался до седьмого пота, ведь понимали: на чемпионате проверяют не только знания, но и умение действовать вместе, как единый организм. Успех здесь зависит от каждого шага, от того, насколько быстро и точно ты можешь поддержать коллегу и вовремя подставить плечо. Мы это чувствовали на каждом этапе", – отметил главный врач.

Особое упорство проявил Эльдар Еслямов, которому приходилось преодолевать десятки километров ради тренировок. Он ради тренировок регулярно приезжал из Зеренды в Кокшетау.

"Каждая минута дороги была инвестицией в наше общее дело. Да, это было непросто, но когда на соревнованиях мы услышали: "Акмолинская область – второе место!", я понял, что все усилия были не зря. Это чувство гордости невозможно передать словами. Мы доказали себе, что можем бороться наравне с лучшими", – рассказал фельдшер.

Соревнования проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Команды демонстрировали свои навыки при экстренных родах, политравме, базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации. Эти испытания требовали не только знаний, но и полной концентрации.

"Политравма – это когда каждая минута решает судьбу пациента. Ошибка здесь может стоить человеческой жизни. Мы знали, что нужно собраться, распределить роли и действовать без единой заминки. И мы справились, показали, что даже в стрессовой ситуации можно оставаться собранными и хладнокровными", – вспоминает фельдшер Жадыра Шакирбай.

Для акмолинской команды это стало не просто соревнованием, а настоящей проверкой на прочность и профессионализм.

"Для нас это не только победа, но и огромный стимул двигаться дальше. Такие соревнования закаляют характер, укрепляют командный дух и напоминают, насколько важна наша профессия. Мы доказали себе и коллегам, что способны конкурировать с лучшими специалистами страны и даже зарубежья. Это чувство придает сил и вдохновения работать еще лучше ради пациентов", – подчеркнула старший фельдшер Зарина Капарова.

И хотя конкуренция была высокой, именно акмолинские фельдшеры смогли войти в число лидеров и завоевать второе место. Этот результат стал подтверждением высокого уровня подготовки медицинских кадров региона и еще одним стимулом для дальнейшего профессионального роста.