Общество

Похолодание и сильные дожди обрушатся на Казахстан

желтые листья, лед, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 17:14 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую субботу, 27 сентября 2025 года, погода ожидается без существенных изменений, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на востоке и в центре страны.

"На остальной же территории Казахстана северный циклон и связанные с ним фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на севере сильные дожди и понижение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туман, на севере страны в отдельных районах – град, шквал", – уточнили синоптики.

Вместе с тем в ряде регионов республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 17:14
Дождь, но тепло до +28°C: что ждать от погоды в Алматы

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября 2025 года. Подробнее о погоде на три дня можете прочитать здесь.

