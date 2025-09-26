Похолодание и сильные дожди обрушатся на Казахстан

В Казахстане в предстоящую субботу, 27 сентября 2025 года, погода ожидается без существенных изменений, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на востоке и в центре страны.

"На остальной же территории Казахстана северный циклон и связанные с ним фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на севере сильные дожди и понижение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туман, на севере страны в отдельных районах – град, шквал", – уточнили синоптики.

Вместе с тем в ряде регионов республики ожидается:

высокая пожарная опасность – на севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей,

– на севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау.

Материал по теме Дождь, но тепло до +28°C: что ждать от погоды в Алматы

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября 2025 года. Подробнее о погоде на три дня можете прочитать здесь.