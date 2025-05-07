Похолодание и сильные дожди с градом обрушатся на Казахстан
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Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 8 по 10 мая 2025 года – предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что ожидается неустойчивая погода.
"В предстоящие трое суток атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду большей части страны, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, в отдельных районах ожидаются сильные дожди с выпадением града. В южных регионах Казахстана прогнозируются пыльные бури".РГП "Казгидромет"
Также в Гидрометцентре рассказали, что прогнозируется похолодание.
"Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, однако столбики термометров в северной половине страны в дневные часы достигнут отметки +20+30°C, в южной – +25+35°C".РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что палящая жара, дожди и град накроют Астану, Алматы и Шымкент 8-10 мая 2025 года.
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