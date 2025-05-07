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Общество

Похолодание и сильные дожди с градом обрушатся на Казахстан

Похолодание и сильные дожди с градом обрушатся на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:10 Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 8 по 10 мая 2025 года – предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ожидается неустойчивая погода.

"В предстоящие трое суток атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду большей части страны, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, в отдельных районах ожидаются сильные дожди с выпадением града. В южных регионах Казахстана прогнозируются пыльные бури".РГП "Казгидромет"

Также в Гидрометцентре рассказали, что прогнозируется похолодание.

"Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, однако столбики термометров в северной половине страны в дневные часы достигнут отметки +20+30°C, в южной – +25+35°C".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что палящая жара, дожди и град накроют Астану, Алматы и Шымкент 8-10 мая 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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