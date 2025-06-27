Сильные дожди и град надвигаются на Казахстан

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой ожидается погода в Казахстане в предстоящую субботу, 28 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на республику надвигаются сильные дожди и град. "На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке страны – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльными бурями, ночью и утром на западе, севере РК – туман". РГП "Казгидромет" Также сообщается, что ожидается: высокая пожарная опасность – на юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Жамбылской, на западе Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангистауской области;

– на юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Жамбылской, на западе Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангистауской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай. Материал по теме К жителям двух городов Казахстана с предупреждением обратились синоптики О погоде в Казахстане на 28, 29 и 30 июня 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: