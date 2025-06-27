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Общество

Сильные дожди и град надвигаются на Казахстан

Сильные дожди и град надвигаются на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:44 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой ожидается погода в Казахстане в предстоящую субботу, 28 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на республику надвигаются сильные дожди и град.

"На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке страны – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльными бурями, ночью и утром на западе, севере РК – туман".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Жамбылской, на западе Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангистауской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:44
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О погоде в Казахстане на 28, 29 и 30 июня 2025 года можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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