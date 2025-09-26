#АЭС в Казахстане
Общество

Сертификаты приравняли к дипломам: признают ли курсы блогеров в Казахстане

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 19:41 Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 26 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса объяснил, какие сертификаты о прохождении курсов будут котироваться в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На вопрос журналистов о том, действительно ли сертификаты о прохождении курсов теперь приравнены к дипломам, и будут ли учитываться даже те, что выдают блогеры, либо же появится реестр официальных организаций, уполномоченных их выдавать, спикер пояснил: ранее информация была подана несколько некорректно.

"По новому закону о профессиональных квалификациях все специальности будут разделены на две группы – регулируемые и нерегулируемые. Для регулируемых профессий предусмотрена обязательная сертификация: помимо диплома вуза или колледжа, специалист должен подтвердить свою квалификацию через профессиональный экзамен. Подобная практика широко распространена в англосаксонских странах. Например, выпускник бухгалтерского факультета может трудоустроиться, но построить карьеру будет сложно без прохождения профильного экзамена и получения международного сертификата, такого как CFA", – озвучил Саясат Нурбек. 

По его словам, с таким сертификатом можно устроиться на работу. В англосаксонских странах его иногда получают даже без высшего образования: практические знания подтверждены экзаменом, и для работодателя это нередко ценнее диплома, ведь сертификат гарантирует реальные компетенции и навыки.

"У нас процесс внедрения подобных практик идет не так быстро, поскольку в стране пока мало профессиональных сертификационных центров. В мире действуют крупные организации, которые продвигают такие стандарты, но в Казахстане их представительств пока нет. Поэтому предстоит большая работа, чтобы постепенно привлечь их и организовать проведение сертификационных экзаменов. Нерегулируемые профессии по-прежнему подтверждаются только дипломом о высшем образовании", – дополнил он. 

Министр объяснил, что задержка связана с тем, что сертификационные экзамены сложно организовать: нужно обеспечить прозрачность, объективность и международный уровень проверки квалификаций. Тем не менее работа в этом направлении ведется.

"В Казахстане уже действуют национальные центры подтверждения квалификации, но они пока развиты лишь в отдельных сферах – таких как нефтегазовая отрасль и горнодобывающий сектор. Это объясняется тем, что крупные компании, имея большие ресурсы, заинтересованы в строгой системе отбора специалистов. В других сферах ситуация пока слабее, например, в туризме. Здесь предстоит серьезная работа вместе с НПП "Атамекен", поскольку исторически данная отрасль во многих странах относится к саморегулируемым организациям", – озвучил Саясат Нурбек. 

Он заявил, что смысл двухэтапной системы в том, что одного диплома недостаточно – для трудоустройства нужен еще и сертификат. Это снижает коррупцию в образовании: студент понимает, что знания придется подтверждать профессиональным экзаменом.

"В Великобритании система устроена еще тоньше: сертификация связана со страхованием ответственности работника. Если сертификационный центр подтвердил квалификацию работника, а затем по его вине произошло ЧП, и наступает страховой случай, то именно центр покрывает большую часть страховой выплаты", – рассказал спикер. 

С его слов, именно поэтому у таких организаций нет интереса выдавать "пустые" сертификаты – ответственность слишком высока и система выстроена так, что ни студенту, ни университету, ни сертификационному центру, ни работодателю не выгодно искать коррупционные обходные пути. В Казахстане похожую модель только начинают внедрять в рамках нового закона о профессиональных квалификациях. 

Ранее сообщалось, что изменился порядок выдачи казахстанским работодателям сертификата доверия.

