В университетах РК планируют обучать преподавателей выявлять риск суицидов у студентов

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 26 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о мерах, предпринимаемых после трагических случаев с гибелью студенток, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что было два трагических случая за последнее время.

"Департамент полиции, МВД пока заключение окончательное не дали. Предварительно, как мы выясняли, там были семейные ситуации. Также звучит мотив – неразделенная любовь. Что сейчас делается, первое – мы усилили психологическую службу не только в Назарбаев Университете, но и в других университетах. Там, где не было отдельных психологов или психслужб, мы сейчас выделяем. Для этого специально принимаем решение, расширяем бюджет, создаем штатные места. Второе: сейчас очень большое методологическое сопровождение этой работы пересматриваем полностью", – озвучил Саясат Нурбек.

По его словам, ранее штатные психологи ограничивались анкетами и опросами. Определяли ситуацию по внешним признакам – хорошая успеваемость, активность в учебе и общественной жизни. Он уточнил, что проблем не замечали, но трагедии все же происходили.

"Сейчас вместе с проектом Европейского союза внедряется более современная методика раннего выявления суицидальных настроений. Пилотный проект запустили в Назарбаев Университете, и в дальнейшем его планируют распространить на другие вузы. Психологи проходят специальное обучение, а следующая задача – подготовить и преподавателей, ведь один специалист не в состоянии охватить тысячи студентов", – сказал министр.

18 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в общежитии нашли тело студентки Назарбаев Университета. Эту информацию Zakon.kz подтвердили в столичном Департаменте полиции.

