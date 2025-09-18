Изменился порядок выдачи казахстанским работодателям сертификата доверия

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 10 сентября 2025 года внесла поправки в Правила декларирования деятельности работодателя, сообщает Zakon.kz.

В правилах уточнены понятия:

грубые нарушения – нарушения трудового законодательства, указанные в степени нарушений требований за соблюдением трудового законодательства РК согласно приложению 1 к Критериям оценки степени риска за соблюдением трудового законодательства РК;

– нарушения трудового законодательства, указанные в степени нарушений требований за соблюдением трудового законодательства РК согласно приложению 1 к Критериям оценки степени риска за соблюдением трудового законодательства РК; государственные инспекторы труда – должностные лица уполномоченного государственного органа по труду и его территориальных подразделений, к которым относятся:

- главный государственный инспектор труда РК – должностное лицо уполномоченного государственного органа по труду;

- главные государственные инспекторы труда – должностные лица уполномоченного государственного органа по труду;

- главный государственный инспектор труда области, города республиканского значения, столицы – руководитель соответствующего территориального подразделения уполномоченного государственного органа по труду;

- государственные инспекторы труда – должностные лица территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по труду области, города республиканского значения, столицы.

В правила добавлено понятие:

Электронная биржа труда – объект информатизации, представляющий собой единую цифровую платформу занятости для соискателей и работодателей, обеспечивающую поиск работы и содействие в подборе персонала, оказание услуг в сфере занятости в электронном и проактивном формате, в соответствии с Социальным кодексом РК.

Поправками детализирован порядок подачи декларации.

Говорится, что работодатель в личном кабинете государственного информационного портала "Электронная биржа труда" заполняет заявление-декларацию о деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников.

После заполнения и подтверждения декларации работодателем ее автоматическое направление в территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по труду по месту нахождения организации осуществляется посредством интеграционного взаимодействия государственного информационного портала "Электронная биржа труда" с автоматизированной информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения РК "Охрана труда и безопасность" (АИС "ОТиБ").

С момента передачи декларации в АИС "ОТиБ" осуществляется ее автоматическая регистрация с присвоением уникального идентификационного номера и датой регистрации, что считается датой официального поступления декларации в уполномоченный государственный орган по труду.

Также уточнен порядок принятия решения о соответствии деятельности работодателя.

В частности, указано, что решение о соответствии или несоответствии деятельности работодателя требованиям трудового законодательства РК принимается комиссией по декларированию деятельности работодателя, создаваемой территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по труду в следующем составе:

председатель – представитель территориального подразделения уполномоченного государственного органа по труду;

члены – представитель регионального объединения работодателей и представитель территориального объединения профсоюзов.

Комиссия рассматривает поступившую декларацию и принимает решение в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации в АИС "ОТиБ".

Уведомление о принятом решении направляется работодателю посредством размещения в его личном кабинете на государственном информационном портале "Электронная биржа труда".

Заседание комиссии признается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей членов комиссии. При отсутствии указанного кворума заседание переносится на другую дату.

Решение комиссии является основанием для выдачи либо отказа в выдаче Сертификата доверия.

Решение комиссии по результатам рассмотрения заявления работодателя принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа проголосовавших.

В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя комиссии. Заочное голосование не допускается.

Поправками уточнено, что основанием для отказа в выдаче Сертификата доверия является несоответствие деятельности работодателя требованиям трудового законодательства РК.

Сертификат доверия аннулируется незамедлительно с момента установления либо подтверждения факта грубого нарушения трудового законодательства по результатам проверки или профилактического контроля с посещением, а также с момента наступления тяжелого или смертельного несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью.

Территориальное подразделение уполномоченного органа по труду в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения о соответствии деятельности работодателя требованиям трудового законодательства и отмене действия Сертификата доверия представляет в уполномоченный государственный орган по труду сведения о работодателях – обладателях Сертификата доверия.

Информация о работодателях, имеющих Сертификат доверия, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа по труду в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о работодателях – обладателях Сертификата доверия.

В случае несогласия с решением территориального подразделения уполномоченного органа по труду работодатель вправе обжаловать его в судебном порядке в соответствии с АППК.

Помимо этого, изменилась форма заявления-декларации о деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников. В нее включили данные касательно наличия у работников документа о признании профессиональных квалификаций.

Также обновлен Сертификат доверия.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2025 года.