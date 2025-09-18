Изменился порядок выдачи казахстанским работодателям сертификата доверия
В правилах уточнены понятия:
- грубые нарушения – нарушения трудового законодательства, указанные в степени нарушений требований за соблюдением трудового законодательства РК согласно приложению 1 к Критериям оценки степени риска за соблюдением трудового законодательства РК;
- государственные инспекторы труда – должностные лица уполномоченного государственного органа по труду и его территориальных подразделений, к которым относятся:
- главный государственный инспектор труда РК – должностное лицо уполномоченного государственного органа по труду;
- главные государственные инспекторы труда – должностные лица уполномоченного государственного органа по труду;
- главный государственный инспектор труда области, города республиканского значения, столицы – руководитель соответствующего территориального подразделения уполномоченного государственного органа по труду;
- государственные инспекторы труда – должностные лица территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по труду области, города республиканского значения, столицы.
В правила добавлено понятие:
- Электронная биржа труда – объект информатизации, представляющий собой единую цифровую платформу занятости для соискателей и работодателей, обеспечивающую поиск работы и содействие в подборе персонала, оказание услуг в сфере занятости в электронном и проактивном формате, в соответствии с Социальным кодексом РК.
Поправками детализирован порядок подачи декларации.
Говорится, что работодатель в личном кабинете государственного информационного портала "Электронная биржа труда" заполняет заявление-декларацию о деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников.
После заполнения и подтверждения декларации работодателем ее автоматическое направление в территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по труду по месту нахождения организации осуществляется посредством интеграционного взаимодействия государственного информационного портала "Электронная биржа труда" с автоматизированной информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения РК "Охрана труда и безопасность" (АИС "ОТиБ").
С момента передачи декларации в АИС "ОТиБ" осуществляется ее автоматическая регистрация с присвоением уникального идентификационного номера и датой регистрации, что считается датой официального поступления декларации в уполномоченный государственный орган по труду.
Также уточнен порядок принятия решения о соответствии деятельности работодателя.
В частности, указано, что решение о соответствии или несоответствии деятельности работодателя требованиям трудового законодательства РК принимается комиссией по декларированию деятельности работодателя, создаваемой территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по труду в следующем составе:
- председатель – представитель территориального подразделения уполномоченного государственного органа по труду;
- члены – представитель регионального объединения работодателей и представитель территориального объединения профсоюзов.
Комиссия рассматривает поступившую декларацию и принимает решение в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации в АИС "ОТиБ".
Уведомление о принятом решении направляется работодателю посредством размещения в его личном кабинете на государственном информационном портале "Электронная биржа труда".
Заседание комиссии признается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей членов комиссии. При отсутствии указанного кворума заседание переносится на другую дату.
Решение комиссии является основанием для выдачи либо отказа в выдаче Сертификата доверия.
Решение комиссии по результатам рассмотрения заявления работодателя принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа проголосовавших.
В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя комиссии. Заочное голосование не допускается.
Поправками уточнено, что основанием для отказа в выдаче Сертификата доверия является несоответствие деятельности работодателя требованиям трудового законодательства РК.
Сертификат доверия аннулируется незамедлительно с момента установления либо подтверждения факта грубого нарушения трудового законодательства по результатам проверки или профилактического контроля с посещением, а также с момента наступления тяжелого или смертельного несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью.
Территориальное подразделение уполномоченного органа по труду в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения о соответствии деятельности работодателя требованиям трудового законодательства и отмене действия Сертификата доверия представляет в уполномоченный государственный орган по труду сведения о работодателях – обладателях Сертификата доверия.
Информация о работодателях, имеющих Сертификат доверия, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа по труду в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о работодателях – обладателях Сертификата доверия.
В случае несогласия с решением территориального подразделения уполномоченного органа по труду работодатель вправе обжаловать его в судебном порядке в соответствии с АППК.
Помимо этого, изменилась форма заявления-декларации о деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников. В нее включили данные касательно наличия у работников документа о признании профессиональных квалификаций.
Также обновлен Сертификат доверия.
Приказ вводится в действие с 28 сентября 2025 года.