Общество

Экоакция "Таза Қазақстан": необычный конкурс среди молодежи провели в Астане

Астана, экология, проекты , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 16:17 Фото: пресс-служба акимата района "Байконыр" г. Астана
В столичном районе Байконыр сегодня, 22 сентября 2025 года, состоялся необычный конкурс рисунков среди молодежи – "Экологическая акция "Таза Қазақстан" глазами искусственного интеллекта", передает корреспондент Zakon.kz.

Конкурс провели на открытом воздухе – в новом сквере на пересечении улиц А. Жубанова и Ж. Тархана. Он был сдан в эксплуатацию в этом году и уже успел стать популярным местом для прогулок и семейного отдыха. Просторная зеленая зона, удобные пешеходные дорожки, скамейки сделали сквер идеальной площадкой для проведения творческого и экологического мероприятия. Атмосфера живой природы и городской гармонии как нельзя лучше соответствовала тематике конкурса, придавая особую энергию и вдохновение участникам.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Яркое и креативное мероприятие  организовал акимат района Байконыр.

"Главной особенностью конкурса цифровых рисунков под названием "Таза Қазақстан" глазами искусственного интеллекта" стало использование технологий ИИ для создания экологических образов, что позволило участникам проявить не только художественный талант, но и цифровую грамотность", – говорят организаторы.

Более 30 студентов и школьников представили свои работы, созданные с помощью нейросетей и генеративного ИИ. Участники показали, как современные технологии могут стать инструментом для выражения идей в области экологии, устойчивого развития и заботы о природе. Среди тем – чистые города, зеленые технологии, переработка отходов, сохранение водных ресурсов и многое другое.

Фото: пресс-служба акимата района "Байконыр" г. Астана

Каждая работа сопровождалась кратким описанием идеи и послания, которое автор хотел передать. Благодаря этому рисунки приобрели не только визуальную, но и содержательную глубину.

По итогам конкурса комиссия определила 10 лучших работ, авторы которых получили грамоты, памятные подарки. Отмечается, что оценивались оригинальность идеи, качество исполнения, использование ИИ-инструментов и соответствие тематике. 

Фото: пресс-служба акимата района "Байконыр" г. Астана

"Это не первое мероприятие в рамках акции "Таза Қазақстан", проводимое по инициативе акима района Байконыр, которое прошло под открытым небом с участием молодежи района", – отметила пресс-секретарь аппарата акима района Байқоңыр Үкілім Амангелді.

По ее словам, конкурс стал частью масштабной работы по формированию экологической культуры среди молодежи. Его главные цели – показать, как новые технологии могут использоваться во благо окружающей среды, а также вовлечь молодое поколение в решение экологических задач через искусство и инновации.

20 сентября 2025 года в Астане прошла экологическая акция "Таза Қазақстан". В ее рамках около 400 студентов Евразийского национального университета и Евразийского аграрно-гуманитарного института очистили от мусора парк "Жерұйык".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
