История труда, мужества и солидарности: в Астане прошел форум Федерации профсоюзов

В Астане сегодня, 10 октября 2025 года, состоялся торжественный форум Федерации профсоюзов Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие приурочено к трем значимым датам: профессиональному празднику - Дню профсоюзов, а также 120-летию профсоюзного движения Казахстана и 35-летию ФПРК.

Торжество собрало социальных партнеров - руководителей государственных структур и работодателей, а также ветеранов, лидеров и активистов профсоюзного движения и ярких представителей трудовой молодежи.

Согласно историческим данным, в декабре 1905 года рабочие Успенского медного рудника Акмолинского уезда объединились в профессиональный союз. Спустя полгода в Уральске была создана городская профсоюзная организация. Так на территории нашей страны появились первые профсоюзы.

Современный этап профсоюзного движения Казахстана берет свое начало с 10 октября 1990 года – XIV съезда профсоюзов Казахстана. На этом съезде была принята Декларация о создании Федерации профсоюзов Республики Казахстан – правопреемницы Казахского совета профсоюзов. С тех пор Федерация профсоюзов Республики Казахстан является организацией, играющей ведущую роль в сохранении и развитии лучших традиций профсоюзного движения страны. В итоге, за 35 лет с момента создания Федерация профсоюзов стала самой массовой общественной организацией Казахстана.

Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин отметил, что история профсоюзов — это история народа Казахстана, история труда, мужества и солидарности.

Фото: пресс-служба ФПРК

"Эта история продолжилась в новой эпохе – в годы независимости. 35 лет назад, в 1990 году, в непростых условиях крушения старого мира и рождения нового, была создана Федерация профсоюзов. Это был переломный момент - время надежд и тревог, свободы и хаоса, новых возможностей и тяжелых испытаний. 35 лет - немалый срок для организации, которая в самый сложный для нового Казахстана период, стала важной для миллионов людей труда. Мы сумели сохранить профсоюзы. И самое главное поддержали человека труда. Мы заложили с нуля систему социального партнерства - равноправный диалог государства, работодателей и работников. Сегодня эта система - реальный инструмент защиты, работающий на всех уровнях", – добавил он.

По его данным, сегодня Федерация профсоюзов — это почти два миллиона человек или каждый третий трудящийся в стране.

"Более 97% организаций, где действуют наши профсоюзы, сегодня живут по коллективным договорам. Только за последние годы их количество выросло на 40%. Это значит, что почти каждый трудящийся знает: его труд защищен. Нам удалось добиться, чтобы труд людей стал оцениваться достойнее. Минимальная зарплата за последние годы выросла в два раза. Мы добились, чтобы минимальная зарплата в стране рассчитывалась по-новому - справедливо, с учетом реальных потребностей людей", – подчеркнул глава ФПРК.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги "Тарихқа – тағзым, Бүгінге – өзгеріс, Болашаққа – сенім", посвященной истории и развитию профсоюзов на протяжении 120 лет.

Фото: пресс-служба ФПРК

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Лучший по профессии" и чествование ветеранов профсоюзного движения.

Следует отметить, что более 30 лет Казахстан является членом Международной организации труда. В 2024 году, впервые за всю историю независимого Казахстана нашу страну с официальным визитом посетил Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо.

9 октября 2025 года депутаты Сената ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. Документ направлен на подпись президенту.

