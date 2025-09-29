В Караганде прошел финал олимпиады машиностроителей среди школьников, студентов и молодых специалистов

27 сентября в Караганде прошел финал единственной в Казахстане Республиканской олимпиады машиностроителей, от организаторов ТОО "Maker (Мэйкер)" Карагандинского литейно-машиностроительного завода совместно с Карагандинским техническим университетом имени А. Сагинова.

Олимпиада объединила школьников, студентов и молодых специалистов, продемонстрировавших высокий уровень знаний и практических навыков в области машиностроения.

Первый тур состоялся 8 сентября в онлайн-формате. В нем приняли участие 137 участников со всего Казахстана, 14 из которых вышли в финал.

Почетными гостями олимпиады стали: заместитель акима Карагандинской области Алденей Алибек, руководитель аппарата ректора КарТУ имени А. Сагинова, доктор технических наук Исагулов Аристотель, а также руководитель управления образования Карагандинской области Жекебаев Дулат.

Фото: Карагандинский литейно-машиностроительный завод

С приветственным словом к финалистам обратился председатель правления ТОО "Maker" Жанибек Байгабелов, подчеркнув важность уверенности в собственных силах и стремления к развитию:

"В настоящее время средняя заработная плата работников на нашем заводе составляет 673 тысячи тенге. Это только начало: мы активно внедряем искусственный интеллект и технологии моделирования, расширяем номенклатуру производства. Каждый заказ – это новая техническая документация, которую мы разрабатываем с нуля. Сегодня на заводе работают 60 конструкторов и технологов. В этих молодых специалистах я вижу большой потенциал и верю, что благодаря им вырастет производительность труда. Сейчас мы производим 12 тысяч тонн готовой продукции при обороте около 22 миллиардов тенге в день. Пять лет назад этот показатель был всего 6 миллиардов. Главное для нас – не масштаб, а динамика развития. В ближайшее время заводу исполнится 85 лет. В честь юбилея мы провели мероприятия, благоустроили территорию, украсили ее масштабными муралами. И с каждым годом будем усиливать модернизацию, расширять производственную базу, закупать новое оборудование. В планах также открытие филиалов в Западном и Восточном Казахстане".

Как отметил Андрей Сафонов, директор по производству ТОО "Мaker" cегодня произошло одно из важных событий, не только в жизни завода, но и на республиканском уровне:

"Сегодня значимое мероприятие в сфере машиностроения, которое становится ближе к людям: безопаснее, комфортнее и конкурентоспособнее. Все больше молодежи проявляет интерес к этой отрасли, и наша задача – поддерживать и пропагандировать ее, показывая, насколько она высокотехнологична и перспективна. Благодаря модернизации и сотрудничеству с университетами мы развиваем подготовку специалистов и создаем новые возможности, чтобы отрасль росла и соответствовала мировым стандартам. В дальнейшем мы намерены предлагать и международные гранты для того, чтобы ребята могли получить самое лучшее образование в области машиностроения. Уже сейчас много желающих поддержать нашу инициативу среди крупных корпораций и холдингов. На нашем предприятии благодаря модернизации при поддержке Банка развития Казахстана в 2019 году было закуплено большое количество ЧПУ оборудования – станки, управляемые с помощью числовых программ и для нас это был большой вызов. Благодаря поддержке Карагандинского политехнического университета была создана кафедра ЧПУ оборудования и операторов станков. По-прежнему не хватает качественных и высококвалифицированных слесарей, сборщиков металлоконструкций, сварщиков, которые имеют высокие допуски, в связи с этим мы участвуем в международных проектах совместно с другими компаниями".

Фото: Карагандинский литейно-машиностроительный завод

В свою очередь Аристотель Исагулов, руководитель аппарата НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова" подчеркнул, что глава государства Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал особый акцент на сферу машиностроения:

"В нашем университете в 2010 году был открыт Казахстанский институт сварки. После его окончания выпускники получают международные сертификаты. Согласно рейтинга "Атамекен", связанным с вопросами трудоустройства мы заняли 5 место в республике, то есть сегодня его процент составляет 94%".

Олимпиада включала в себя два больших этапа – практическую и теоретическую части. Зал был распределен на три пункта. На каждое задание давалось ровно 20 минут. Ребята старались максимально сконцентрироваться на их выполнении, используя знания, полученные в школах и колледжах.

Им предстояло осуществлять сборку узлов и деталей, использовать основные правила изображения на чертежах и другие задания.

Обладателем гранта на четыре года обучения стал Николай Березка, студент 4 курса Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова.

"В народе про таких как я говорят станочник, то есть это те люди, которые работают на станках. Этим меня вдохновил отец моего друга. У него есть свой станок. В течение двух лет я наблюдал за ним. Меня заинтересовал этот процесс, и я решил пойти по его стопам. Это креативная специальность, а я обожаю необычную работу. После окончания колледжа хочу вернуться в свой колледж – мастером производственного обучения, как мой замечательный наставник, который меня всему научил и благодаря которому я занял первое место. Конечно, я волновался, но был уверен в том, что одержу победу. Я очень люблю собирать и ремонтировать компьютеры, как было написано в моей анкете. В будущем планирую открыть свою мастерскую по сборке, ремонту и обслуживанию ПК".

Обладателем годового гранта стал Ағыбай Думанұлы (г. Балхаш, Политехнический колледж корпорации "Казахмыс", 4 курс).

"Мне восемнадцать лет и я учусь на четвертом курсе Балхашского политехнического колледжа. В будущем мечтаю получить высшее образование и продолжить обучение в Караганде или в одном из университетов Астаны, чтобы стать инженером".

Фото: Карагандинский литейно-машиностроительный завод

Единственная девушка, принявшая участие в Олимпиаде Мерей Ногайбаева (г. Шымкент, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления, 12 класс) в качестве приза получила ноутбук MacBook.

"Я учусь в Назарбаев Интеллектуальной школе. В будущем вижу себя ученой. Мне больше нравятся теоретические сферы, но думаю, что опыт в сфере машиностроения полезен для расширения кругозора. Мне очень хотелось получить приз, и поэтому я старалась выложиться на 100%. В будущем планирую учиться за рубежом. Мне очень понравилась организация олимпиады. Нам полностью оплатили все расходы. К тому же нам были предоставлены прекрасные подарки".

Организаторы выразили благодарность всем участникам, партнерам и гостям мероприятия, отметив, что молодые инженеры являются важнейшим кадровым ресурсом для будущего машиностроения Казахстана.

Олимпиада объединила школьников, студентов и молодых специалистов, продемонстрировавших высокий уровень знаний и практических навыков в области машиностроения.