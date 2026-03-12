В пятницу, 13-го, на Казахстан обрушится непогода
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 13 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на республику обрушится непогода.
"С ложбиной северо-западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, востоке Казахстана сохраняется неустойчивая погода: ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
На остальной территории страны, согласно прогнозу, ожидается погода без осадков.
"По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
