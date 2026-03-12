В пятницу, 13-го, на Казахстан обрушится непогода

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 13 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на республику обрушится непогода. "С ложбиной северо-западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, востоке Казахстана сохраняется неустойчивая погода: ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег)". Пресс-служба РГП "Казгидромет" На остальной территории страны, согласно прогнозу, ожидается погода без осадков. "По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее синоптики рассказали, когда в Казахстане наступит настоящая весна и потеплеет до +18°С.

