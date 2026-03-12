Застрявших в буране россиян пригласил в гости полицейский в Актюбинской области
Сотрудники районного отдела полиции, расположенного на границе двух регионов, несли круглосуточное дежурство на автодорогах.
Во время службы старший сержант полиции Берик Накыпбеков обратил внимание на автомобиль Volkswagen Polo с иностранными номерами. В машине находилась семья из Екатеринбурга – брат, сестра и двое ее несовершеннолетних детей. Они уже три дня были в дороге и направлялись в Узбекистан навестить родителей.
Полицейский выяснил, что один из детей плохо себя чувствует, и сразу вызвал скорую, оказав первую помощь на месте. Из-за закрытой трассы семье пришлось прервать поездку. Путешественники пытались найти ночлег в кемпингах и гостиницах, однако свободных мест не оказалось.
Тогда неравнодушный Накыпбеков пригласил их переночевать у себя дома. Как отметили в полиции, супруга и дети стража порядка тепло встретили гостей и на следующий день, когда ситуация стабилизировалась, проводили их в дальнейший путь.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13-го, на Казахстан обрушится непогода.