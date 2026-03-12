#Референдум-2026
Общество

Застрявших в буране россиян пригласил в гости полицейский в Актюбинской области

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 19:10 Фото: polisia.kz
В Актюбинской области из-за сильного бурана и гололеда была закрыта трасса в направлении Костанайской области. Пленников непогоды с болеющим ребенком пригласил домой местный полицейский, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники районного отдела полиции, расположенного на границе двух регионов, несли круглосуточное дежурство на автодорогах.

Во время службы старший сержант полиции Берик Накыпбеков обратил внимание на автомобиль Volkswagen Polo с иностранными номерами. В машине находилась семья из Екатеринбурга – брат, сестра и двое ее несовершеннолетних детей. Они уже три дня были в дороге и направлялись в Узбекистан навестить родителей.

Полицейский выяснил, что один из детей плохо себя чувствует, и сразу вызвал скорую, оказав первую помощь на месте. Из-за закрытой трассы семье пришлось прервать поездку. Путешественники пытались найти ночлег в кемпингах и гостиницах, однако свободных мест не оказалось.

Тогда неравнодушный Накыпбеков пригласил их переночевать у себя дома. Как отметили в полиции, супруга и дети стража порядка тепло встретили гостей и на следующий день, когда ситуация стабилизировалась, проводили их в дальнейший путь.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13-го, на Казахстан обрушится непогода.

