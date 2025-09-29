Снегопад и резкое похолодание обрушатся на пять регионов Казахстана в начале октября
Жамбылская область
1-2 октября ожидаются осадки, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+10°C, в горных районах области – до +2°C, ночью 2 октября в горных, предгорных районах – заморозки до -2°C.
Алматинская область
Днем 1, ночью 2 октября ожидаются осадки, на юге, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+10°C, в горных районах региона – до +1°C, ночью 2 октября на севере, юге – заморозки до -1-3°C.
Область Жетысу
Днем 1, сутки 2 октября в ожидаются осадки, на востоке, в центре, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +6+11°C, в горных районах области – до +1°C, ночью 2 октября на севере, юге – заморозки до -1-3°C.
Туркестанская область
Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +12+17°C, в горных районах области – до +7°C. Ночью 2 октября в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью 2 октября в горных районах области ожидаются заморозки до -1°C.
Кызылординская область
Ночью 1-2 октября на западе, севере на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.
Ранее синоптики сообщили, что первый снег и холод нагрянут на юг Казахстана, не уточнив области.