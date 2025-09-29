#АЭС в Казахстане
Общество

Снегопад и резкое похолодание обрушатся на пять регионов Казахстана в начале октября

снег, желтый лист, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:00 Фото: unsplash
В пяти регионах Казахстана на первые два дня октября 2025 года специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Из него следует, что на эти области обрушатся заморозки до -3°C и сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область

1-2 октября ожидаются осадки, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+10°C, в горных районах области – до +2°C, ночью 2 октября в горных, предгорных районах – заморозки до -2°C.

Алматинская область

Днем 1, ночью 2 октября ожидаются осадки, на юге, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+10°C, в горных районах региона – до +1°C, ночью 2 октября на севере, юге – заморозки до -1-3°C.

Область Жетысу

Днем 1, сутки 2 октября в ожидаются осадки, на востоке, в центре, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +6+11°C, в горных районах области – до +1°C, ночью 2 октября на севере, юге – заморозки до -1-3°C.

Туркестанская область

Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +12+17°C, в горных районах области – до +7°C. Ночью 2 октября в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью 2 октября в горных районах области ожидаются заморозки до -1°C.

Кызылординская область

Ночью 1-2 октября на западе, севере на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:00
Алматы накроют резкое похолодание до +3°C и сильные дожди

Ранее синоптики сообщили, что первый снег и холод нагрянут на юг Казахстана, не уточнив области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
