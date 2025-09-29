#АЭС в Казахстане
Общество

Дыхание зимы: первый снег и холод нагрянут на юг Казахстана

перекресток, пешеходные переходы, ветки, снег, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 11:31 Фото: unsplash
На юге Казахстана почувствуют дыхание зимы: ожидаются осадки и похолодание, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 30 сентября и 1-2 октября, который предоставили синоптики.

"После теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы – в ночные часы зафиксировались отрицательные температуры, в отдельных районах наблюдался дождь с переходом в снег. В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, согласно прогнозу, осадки (дождь с переходом в снег) ожидаются:

1 октября – в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу,

ночью 2 октября – в Туркестанской области.

"Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до +5+10°C, ночью 2 октября прогнозируются заморозки -1-3°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в Костанае. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дожди и похолодание: погода в Алматы на последние дни сентября
16:37, 26 сентября 2025
Дожди и похолодание: погода в Алматы на последние дни сентября
До -6°C ночью: Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября
12:16, 26 сентября 2025
До -6°C ночью: Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября
Циклон принесет грозы, бурю и заморозки в Казахстан 26 сентября
18:09, 25 сентября 2025
Циклон принесет грозы, бурю и заморозки в Казахстан 26 сентября
Ошибка в тексте: