Дыхание зимы: первый снег и холод нагрянут на юг Казахстана

На юге Казахстана почувствуют дыхание зимы: ожидаются осадки и похолодание, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 30 сентября и 1-2 октября, который предоставили синоптики.

"После теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы – в ночные часы зафиксировались отрицательные температуры, в отдельных районах наблюдался дождь с переходом в снег. В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, согласно прогнозу, осадки (дождь с переходом в снег) ожидаются:

1 октября – в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу,

ночью 2 октября – в Туркестанской области.

"Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до +5+10°C, ночью 2 октября прогнозируются заморозки -1-3°C". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

