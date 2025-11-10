Мороз и снегопад снова обрушатся на Казахстан: прогноз на 11-13 ноября

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 ноября 2025 года. Из него следует, что на Казахстан обрушатся осадки, метель и гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, температурный фон в дневное время ожидается: на западе +8+18°C,

на востоке -5+5°C,

на юге +10+18°C. Также ожидается похолодание: на северо-западе понижение от +2+13°C до -5+10°C,

от +2+13°C до -5+10°C, на севере – от 0+5°C до -2-7°C,

в центре – от 0+8°C до -8+3°C,

на юго-востоке – от +5+15°C до +5+10°C,

в горных районах юго-востока – от 0+5°C до 0-5°C. "В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), в северной половине страны – с низовой метелью. 13 ноября в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Погода преимущественно без осадков ожидается лишь на юге Казахстана. Материал по теме Метель в Астане, +12° в Алматы и почти лето в Шымкенте: прогноз погоды на три дня Ранее синоптики объявили опасные метеоусловия в нескольких областях Казахстана.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: