Общество

Мороз и снегопад снова обрушатся на Казахстан: прогноз на 11-13 ноября

Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 ноября 2025 года. Из него следует, что на Казахстан обрушатся осадки, метель и гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, температурный фон в дневное время ожидается:

  • на западе +8+18°C,
  • на востоке -5+5°C,
  • на юге +10+18°C.

Также ожидается похолодание:

  • на северо-западе понижение от +2+13°C до -5+10°C,
  • на севере – от 0+5°C до -2-7°C,
  • в центре – от 0+8°C до -8+3°C,
  • на юго-востоке – от +5+15°C до +5+10°C,
  • в горных районах юго-востока – от 0+5°C до 0-5°C.
"В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), в северной половине страны – с низовой метелью. 13 ноября в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода преимущественно без осадков ожидается лишь на юге Казахстана.

Метель в Астане, +12° в Алматы и почти лето в Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Ранее синоптики объявили опасные метеоусловия в нескольких областях Казахстана.

