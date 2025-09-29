#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцев предупредили о временном закрытии границы с Китаем

Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:41 Фото: senate.parlam.kz
В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики (1-3 октября 2025 года) и Праздника середины осени (6 октября 2025 года) автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно приостанавливают работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом с предупреждением 29 сентября 2025 года выступил Комитет государственных доходов Казахстана.

Так, в указанные даты пропуск физических лиц, транспортных средств и грузов осуществляться не будет.

"В то же время железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме, обеспечивая стабильность транспортно-логистического сообщения", – уточнили специалисты.

Перевозчиков, участников внешнеэкономической деятельности и граждан призывают учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и заранее корректировать графики перевозок.

Ранее мы сообщали, что на участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135 по трассе Астана – Караганда начались работы дорожного полотна. В связи с этим жителей и гостей города предупредили о том, что с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
