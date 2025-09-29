Казахстанцев предупредили о временном закрытии границы с Китаем
Об этом с предупреждением 29 сентября 2025 года выступил Комитет государственных доходов Казахстана.
Так, в указанные даты пропуск физических лиц, транспортных средств и грузов осуществляться не будет.
"В то же время железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме, обеспечивая стабильность транспортно-логистического сообщения", – уточнили специалисты.
Перевозчиков, участников внешнеэкономической деятельности и граждан призывают учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и заранее корректировать графики перевозок.
