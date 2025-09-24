#АЭС в Казахстане
События

Участок трассы Астана – Караганда закроют на 9 дней

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 16:46 Фото: Zakon.kz
На участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135 по трассе Астана – Караганда начались работы дорожного полотна. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с этим жителей и гостей города предупредили о том, что с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто.

Для наглядности предоставлена карта.

Фото: gov.kz

Также в обращении водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – добавили в управлении.

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, в Алматы пройдет самое крупное ежегодное беговое соревнование в Центральной Азии – Almaty Marathon. В связи с этим горожан предупредили о частичном перекрытии движения на дорогах. Организаторы мероприятия уточняют, что движение начнут перекрывать с 06:25. Это будет длиться до 12:30.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Алматы готовится к самому масштабному марафону: полный список перекрытий на 28 сентября
12:52, Сегодня
12:52, Сегодня
Один из самых загруженных перекрестков Астаны закроют на ночь
16:20, 23 сентября 2025
16:20, 23 сентября 2025
На Алматы обрушатся ливни и сильный ветер
09:24, 23 сентября 2025
