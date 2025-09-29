#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Полиция разоблачила лайфхаки водителей по скрытию госномера авто

Полиция разоблачила лайфхаки водителей по скрытию госномера авто в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 18:43 Фото: Zakon.kz
Полицейские Акмолинской области заявили о хитрых схемах водителей, которые скрывают номера на авто, чтобы избежать штрафов, сообщает Zakon.kz.

Полиция отмечает, что госномер на авто должен всегда быть виден. Однако зарегистрированы факты, когда они становятся нечитаемыми из-за загрязнений, а также водители их умышленно скрывают замазыванием, закрытием предметами или нестандартным креплением, как веревки, тросы и так далее. На эти уловки они идут, чтобы избежать штрафов.

В ходе ОПМ "Безопасная дорога" выявлены новые случаи использования специальных устройств, позволяющих полностью скрывать номерной знак.

"На 1342-м км автодороги Екатеринбург – Алматы замечен грузовой автомобиль марки HOWO, оборудованный подномерной рамкой с тросом, который можно опустить, чтобы номер стал невидимым, а затем удаленно затянуть и поднять с помощью кнопки. Аналогичное устройство зафиксировано на той же автодороге и на автомобиле марки Shacman", – рассказали стражи порядка.

Оказалось, что в ходе рейдов за подобные нарушения привлечены к ответственности пять водителей.

В июле 2025 года в Астане водитель закрыл госномер бумажкой, из-за чего лишился свободы, машины и водительских прав.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Жуткое ДТП в Алматинской области: авто сгорело, водитель погиб
10:45, 16 сентября 2025
Жуткое ДТП в Алматинской области: авто сгорело, водитель погиб
Смертельное ДТП с участием автобуса со школьниками и легковушки произошло в Алматинской области
17:18, 12 сентября 2025
Смертельное ДТП с участием автобуса со школьниками и легковушки произошло в Алматинской области
10 человек погибли на трассе в Мангистау: погибшие направлялись в паломничество к Бекет-Ата
21:07, 11 сентября 2025
10 человек погибли на трассе в Мангистау: погибшие направлялись в паломничество к Бекет-Ата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: