Полиция разоблачила лайфхаки водителей по скрытию госномера авто

Полицейские Акмолинской области заявили о хитрых схемах водителей, которые скрывают номера на авто, чтобы избежать штрафов, сообщает Zakon.kz.

Полиция отмечает, что госномер на авто должен всегда быть виден. Однако зарегистрированы факты, когда они становятся нечитаемыми из-за загрязнений, а также водители их умышленно скрывают замазыванием, закрытием предметами или нестандартным креплением, как веревки, тросы и так далее. На эти уловки они идут, чтобы избежать штрафов.

В ходе ОПМ "Безопасная дорога" выявлены новые случаи использования специальных устройств, позволяющих полностью скрывать номерной знак.

"На 1342-м км автодороги Екатеринбург – Алматы замечен грузовой автомобиль марки HOWO, оборудованный подномерной рамкой с тросом, который можно опустить, чтобы номер стал невидимым, а затем удаленно затянуть и поднять с помощью кнопки. Аналогичное устройство зафиксировано на той же автодороге и на автомобиле марки Shacman", – рассказали стражи порядка.

Оказалось, что в ходе рейдов за подобные нарушения привлечены к ответственности пять водителей.

В июле 2025 года в Астане водитель закрыл госномер бумажкой, из-за чего лишился свободы, машины и водительских прав.