В Астане водитель закрыл госномер бумажкой – лишился свободы, машины и прав
Фото: ДП Астаны
В Астане водитель закрыл бумажкой номер своего авто. Чем это обернулось, рассказали 16 июля 2025 года в полиции, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, на проспекте Республики сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Hyundai, у которого частично был скрыт государственный регистрационный номер – одну из букв водитель заклеил бумажкой.
"Таким образом мужчина пытался избежать автоматической фиксации нарушений и не оплачивать парковку на платных стоянках. Действия по умышленному искажению и частичному сокрытию номерного знака приравниваются к использованию подложных государственных регистрационных знаков и влекут административную ответственность", – пояснили в полиции.
Решением Специализированного административного суда Астаны водителя лишили прав на один год и арестовали на двое суток. Автомобиль водворен на специализированную коммунальную стоянку.
Ранее казахстанцам, лишенным водительских прав, рассказали порядок действий после истечения срока.
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