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События

В Астане водитель закрыл госномер бумажкой – лишился свободы, машины и прав

бампер машины с заклеенным номером, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 10:28 Фото: ДП Астаны
В Астане водитель закрыл бумажкой номер своего авто. Чем это обернулось, рассказали 16 июля 2025 года в полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на проспекте Республики сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Hyundai, у которого частично был скрыт государственный регистрационный номер – одну из букв водитель заклеил бумажкой.

"Таким образом мужчина пытался избежать автоматической фиксации нарушений и не оплачивать парковку на платных стоянках. Действия по умышленному искажению и частичному сокрытию номерного знака приравниваются к использованию подложных государственных регистрационных знаков и влекут административную ответственность", – пояснили в полиции.

Решением Специализированного административного суда Астаны водителя лишили прав на один год и арестовали на двое суток. Автомобиль водворен на специализированную коммунальную стоянку.

Ранее казахстанцам, лишенным водительских прав, рассказали порядок действий после истечения срока. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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