Общество

Важный документ, который необходим казахстанцам за границей при заключении брака: как его получить

руки, кольца, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 12:27 Фото: Instagram/egov.kz
Накануне, 25 сентября 2025 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) казахстанцам показали, как получить справку о брачной правоспособности, сообщает Zakon.kz.

Подать заявку на выдачу справки о брачной правоспособности можно на портале eGov.kz. Для этого необходимо:

  • Авторизоваться на портале или зарегистрироваться.
  • Перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".
  • Заполнить поля электронного запроса.
  • Подписать заявку.
  • В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Полная инструкция

Отметим, что справка о брачной правоспособности – это официальный документ, подтверждающий, что гражданин или гражданка не состоит в браке на момент выдачи документа и имеет право вступать в брак.

"Документ необходим гражданам Республики Казахстан, которые планируют зарегистрировать брак за пределами страны, поскольку многие зарубежные государства требуют такое подтверждение при заключении брака... Документ выдается любым регистрирующим органом, загранучреждением Республики Казахстан на основании сведений информационной системы актов гражданского состояния", – разъяснили 16 сентября в госкорпорации.

Ранее казахстанцам показали, как получить ключи ЭЦП удаленно. Подробности – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
