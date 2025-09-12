#АЭС в Казахстане
Общество

Как получить ЭЦП: важную деталь напомнили казахстанцам

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:34 Фото: gov4c.kz
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 11 сентября 2025 года напомнили, что ровно месяц назад в Казахстане ввели упрощенную систему получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

Если ранее ключи электронной цифровой подписи можно было получить как онлайн, так и при обращении в ЦОНы, то с 11 августа процедуру выдачи ЭЦП перевели полностью в онлайн-формат.

В связи с этим в НИТ еще раз показали видеоинструкцию:

"Электронная цифровая подпись – это ваш цифровой аналог подписи, который подтверждает личность и заверяет документы в электронном формате. Она обладает юридической силой и широко используется для получения государственных услуг онлайн", – разъяснили казахстанцам.

Однако важно помнить о безопасности:

  • Не передавайте ЭЦП ключи третьим лицам.
  • Храните их в защищенном месте.
  • Используйте сложные и уникальные пароли.
  • Регулярно проверяйте актуальность ключей и при необходимости отзывайте их.
"За передачу и использование ЭЦП другого лица предусмотрено административное наказание для обеих сторон – как передающей, так и принимающей", – заключили в пресс-службе АО.

О том, какой штраф грозит казахстанцам за передачу и использование ЭЦП другого лица, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
