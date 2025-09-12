Как получить ЭЦП: важную деталь напомнили казахстанцам
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 11 сентября 2025 года напомнили, что ровно месяц назад в Казахстане ввели упрощенную систему получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.
Если ранее ключи электронной цифровой подписи можно было получить как онлайн, так и при обращении в ЦОНы, то с 11 августа процедуру выдачи ЭЦП перевели полностью в онлайн-формат.
В связи с этим в НИТ еще раз показали видеоинструкцию:
"Электронная цифровая подпись – это ваш цифровой аналог подписи, который подтверждает личность и заверяет документы в электронном формате. Она обладает юридической силой и широко используется для получения государственных услуг онлайн", – разъяснили казахстанцам.
Однако важно помнить о безопасности:
- Не передавайте ЭЦП ключи третьим лицам.
- Храните их в защищенном месте.
- Используйте сложные и уникальные пароли.
- Регулярно проверяйте актуальность ключей и при необходимости отзывайте их.
"За передачу и использование ЭЦП другого лица предусмотрено административное наказание для обеих сторон – как передающей, так и принимающей", – заключили в пресс-службе АО.
О том, какой штраф грозит казахстанцам за передачу и использование ЭЦП другого лица, можете узнать по ссылке.
