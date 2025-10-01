#АЭС в Казахстане
Общество

Как Алматы готовится к возможному водному коллапсу из-за дождей и мокрого снега

Фото: акимат Алматы
В Алматы из-за обильных осадков, которые продолжатся до ночи 2 октября, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 октября сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

По данным РГП "Казгидромет", 1 октября с 09:00 в Алматы идут дожди, после 20:00 возможен мокрый снег. Высота осадков может достигнуть 17 мм. Ветер восточный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура воздуха составляет +6 °С, ночью опустится до +3…+5 °С.

Для предупреждения подтоплений в городе задействовано более двух тысяч коммунальщиков, 117 единиц спецтехники, 74 мотопомпы и 14 ассенизаторских машин. Работают 81 оперативная бригада, включающая 421 дорожного рабочего. Заготовлено 2,3 тыс. мешкотаров для экстренной ликвидации последствий возможных подтоплений.

Служба спасения Алматы направила 51 сотрудника и 15 мотопомп, департамент по ЧС – 240 сотрудников и 58 единиц техники. В дневное время к работам привлекается до 387 единиц спецтехники и 1 808 рабочих, ночью – 153 единицы техники и 301 дорожный рабочий.

В акимате города призвали жителей соблюдать осторожность и воздержаться от поездок в горную местность в ночное и утреннее время.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение. 

