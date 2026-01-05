В Астане продолжается круглосуточная очистка от снега

Коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Уборка снега в столице ведется в круглосуточном посменном режиме.

Как сообщает официальный сайт городского акимата, в первую очередь по правилам очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В дневную смену 5 января на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах работают более 3 000 дорожных рабочих и свыше 1 800 единиц спецтехники.

Фото: акимат города Астаны

За прошедшую ночь из города на снежные полигоны было вывезено 57 412 кубометров снега 4 089 большегрузами, а с начала зимнего периода – свыше 1 644 000 кубометров снега 125 000 рейсами.

Для безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются технической солью, а поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые своевременно очищают дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

Фото: акимат города Астаны

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", в ближайшие дни в столице сохранится снежная и морозная погода:

5 января: облачно, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и днем 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -7-9°С;

6 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный, ночью и днем 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -4-6°С;

7 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью и днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -10-12°С.

Фото: акимат города Астаны

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.