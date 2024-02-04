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Свыше 3360 грузовиков снега вывезли за день из Астаны

Свыше 3 360 грузовиков снега вывезли из Астаны за день Фото: акимат Астаны
Коммунальные службы столицы в связи с обильными осадками переведены на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, в снегоуборочных работах задействованы порядка 300 дорожных рабочих, более 1,3 тыс. единиц спецтехники.

"Днем 4 февраля из столицы вывезли более 45 тысяч кубометров снега, или 3364 грузовиков. С начала зимнего периода на полигоны было вывезено 3 659 196 кубометров снега, или 269 753 грузовых рейсов", – говорится в сообщении.

В акимате напомнили, что в столице расположено несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники.

"Здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение. Работа по вывозу снега проводится круглосуточно, в дневную и ночную смену", – отмечается в пресс-релизе.

По данным "Казгидромета", 5 февраля в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. 

Ранее сообщалось, что с 1 февраля жители и гости Астаны смогут заходить и выходить из общественного транспорта без выбора конкретной двери. 

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