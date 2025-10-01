Снег и гололед: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 2 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, в горных, предгорных районах области гололед. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, на юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ожидается высокая пожарная опасность.



Ночью в горных районах области Жетысу ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.



На западе, северо-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Алматы ночью ожидаются осадки.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Астане временами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с.



Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на востоке области временами сильные осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью на юге области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, востоке, в центре, днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, востоке, в центре области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью на востоке, юге области, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.



В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау временами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

