Ограничения на 10 часов: участок какой улицы нужно объезжать в Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ночь с 29 на 30 сентября 2025 года в Бостандыкском районе Алматы вводятся временные ограничения для движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня сообщили в ГКП "Алматы Су":
"В связи с проведением работ по замене трубопровода на участке ул. Мынбаева движение будет ограничено с 22:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по ул. Манаса – на участке между пр. Абая и ул. Сатпаева. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения и качественного проведения ремонтных работ.".
Отмечается, что на ул. Мынбаева продолжается реконструкция изношенных сетей холодного водоснабжения. Проект позволит обеспечить надежное и стабильное водоснабжение для более чем 50 тыс. жителей района.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам".ГКП "Алматы Су"
