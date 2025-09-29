Ограничения на 10 часов: участок какой улицы нужно объезжать в Алматы

В ночь с 29 на 30 сентября 2025 года в Бостандыкском районе Алматы вводятся временные ограничения для движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня сообщили в ГКП "Алматы Су":

"В связи с проведением работ по замене трубопровода на участке ул. Мынбаева движение будет ограничено с 22:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по ул. Манаса – на участке между пр. Абая и ул. Сатпаева. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения и качественного проведения ремонтных работ.".

Отмечается, что на ул. Мынбаева продолжается реконструкция изношенных сетей холодного водоснабжения. Проект позволит обеспечить надежное и стабильное водоснабжение для более чем 50 тыс. жителей района.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам". ГКП "Алматы Су"

27 сентября 2025 года жителям Алматы сообщили хорошую новость. Какую именно, можете узнать по ссылке.