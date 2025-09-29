#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Ограничения на 10 часов: участок какой улицы нужно объезжать в Алматы

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 10:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ночь с 29 на 30 сентября 2025 года в Бостандыкском районе Алматы вводятся временные ограничения для движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня сообщили в ГКП "Алматы Су":

"В связи с проведением работ по замене трубопровода на участке ул. Мынбаева движение будет ограничено с 22:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по ул. Манаса – на участке между пр. Абая и ул. Сатпаева. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения и качественного проведения ремонтных работ.".

Отмечается, что на ул. Мынбаева продолжается реконструкция изношенных сетей холодного водоснабжения. Проект позволит обеспечить надежное и стабильное водоснабжение для более чем 50 тыс. жителей района.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам".ГКП "Алматы Су"

27 сентября 2025 года жителям Алматы сообщили хорошую новость. Какую именно, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
К жителям Алматы из-за ограничений обратилась полиция
10:03, 19 сентября 2025
К жителям Алматы из-за ограничений обратилась полиция
Куда сходить на День города в Алматы
00:36, 16 сентября 2025
Куда сходить на День города в Алматы
Движение транспорта ограничат на одной из улиц Алматы с 22 по 28 августа
17:16, 21 августа 2025
Движение транспорта ограничат на одной из улиц Алматы с 22 по 28 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: