Общество

Одну из улиц в Алматы перекроют до 2026 года

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 17:54 Фото: pexels
В Алматы движение по ул. Жексенбаева ограничат до 2026 года из-за работ по обновлению русла реки Каргалы и мостового перехода, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 декабря 2025 года, проинформировали в городском Управлении экологии и окружающей среды:

"В Алматы временно будет ограничено движение транспорта по ул. Жексенбаева до ул. Аханова в связи с реконструкцией русла реки Каргалы и модернизацией расположенного над ним мостового перехода. Ограничение будет действовать с 1 декабря по 31 декабря".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения на период производства работ.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее предусмотреть альтернативные маршруты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 17:54
Строительство стадиона и спортивной арены в Алматы отнесли к объектам особого регулирования

Ранее в пресс-службе акимата Алматы заявили, что в связи с запуском линии BRT (Bus Rapid Transit) по ул. Желтоксан начинает действовать новая схема организации движения. О том, что изменится для водителей и пассажиров, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
