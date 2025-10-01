#АЭС в Казахстане
События

Со 2 по 26 октября в Алматы перекроют участки двух улиц

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 16:37 Фото: unsplash
В Алматы в ближайшие дни на участках ул. Алдар Косе и ул. Жамакаева временно ограничат движение транспорта. Об этом Zakon.kz стало известно 1 октября 2025 года из заявления городского Управления энергетики и водоснабжения.

Так, со 2 по 7 октября 2025 года на участке ул. Алдар Косе (круговое движение над проспектом Сейфуллина) будет частично ограничено движение автотранспорта.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Специалисты уточнили, что проект предусматривает строительство магистральной водопроводной сети для жителей Медеуского района.

Объезд участка будет организован: с западной стороны – через пр. Сейфуллина, и с южной стороны – через ул. Алдар Косе.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, с 6 по 26 октября 2025 года временные ограничения также будут действовать на участке ул. Жамакаева между пр. аль-Фараби и ул. Алдар Косе. Здесь также выполняются работы по прокладке водопроводных сетей.

Водителей заранее попросили планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что на участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135 по трассе Астана – Караганда начались работы дорожного полотна. В связи с этим жителей и гостей города предупредили о том, что с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
