Со 2 по 26 октября в Алматы перекроют участки двух улиц
Так, со 2 по 7 октября 2025 года на участке ул. Алдар Косе (круговое движение над проспектом Сейфуллина) будет частично ограничено движение автотранспорта.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Специалисты уточнили, что проект предусматривает строительство магистральной водопроводной сети для жителей Медеуского района.
Объезд участка будет организован: с западной стороны – через пр. Сейфуллина, и с южной стороны – через ул. Алдар Косе.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, с 6 по 26 октября 2025 года временные ограничения также будут действовать на участке ул. Жамакаева между пр. аль-Фараби и ул. Алдар Косе. Здесь также выполняются работы по прокладке водопроводных сетей.
Водителей заранее попросили планировать маршруты.
Ранее сообщалось, что на участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135 по трассе Астана – Караганда начались работы дорожного полотна. В связи с этим жителей и гостей города предупредили о том, что с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто.