Со 2 по 26 октября в Алматы перекроют участки двух улиц

В Алматы в ближайшие дни на участках ул. Алдар Косе и ул. Жамакаева временно ограничат движение транспорта. Об этом Zakon.kz стало известно 1 октября 2025 года из заявления городского Управления энергетики и водоснабжения.

Так, со 2 по 7 октября 2025 года на участке ул. Алдар Косе (круговое движение над проспектом Сейфуллина) будет частично ограничено движение автотранспорта.

Специалисты уточнили, что проект предусматривает строительство магистральной водопроводной сети для жителей Медеуского района.

Объезд участка будет организован: с западной стороны – через пр. Сейфуллина, и с южной стороны – через ул. Алдар Косе.

Кроме того, с 6 по 26 октября 2025 года временные ограничения также будут действовать на участке ул. Жамакаева между пр. аль-Фараби и ул. Алдар Косе. Здесь также выполняются работы по прокладке водопроводных сетей.

Водителей заранее попросили планировать маршруты.

