"Погода плохая – доплата больше": известный журналист записал эмоциональное видео про FlyArystan

Известный казахстанский журналист Асхат Ниязов заявил, что бюджетная авиакомпания FlyArystan (дочерняя компания АО "Эйр Астана") повысила цену за перевес ручной клади. Что на это ответили в пресс-службе лоукостера – в материале Zakon.kz.

Эмоциональное видео с обращением к прокурорам Асхат Ниязов опубликовал 1 октября 2025 года в своем Instagram.

"Как же меня достал FlyArystan! Просто им настолько плевать, что мы им говорим, как мы возмущаемся. Помните вот эту тему, что они берут доплату, если твоя ручная кладь весит больше 5 кг. Они брали 10-11 тыс. тенге. Теперь они берут 14 тыс. тенге! Они повысили эту стоимость!" Асхат Ниязов

По словам журналиста, в авиакомпании объяснили, что доплата за перевес ручной клади зависит "от рейса и, если, например, погода плохая".

"Погода плохая и они берут больше доплату за ручную кладь. 14 тыс. тенге! Я помню, что нам обещали, что вот это компания будет продавать билеты за 14 тыс. тенге. Вы все понимаете, что не стоят они столько. Я сейчас из Алматы в Семей лечу за 45 тыс. тенге, и я брал нормально заранее... Уважаемые прокуроры, пожалуйста, разберитесь с этой темой". Асхат Ниязов

Он напомнил, что 30 сентября прокурорам удалось добиться бесплатной перевозки товаров duty free в ручной клади, за которые ранее пассажиры FlyArystan платили.

"Лоукостер – это значит дешевые билеты. Почему тогда билет из Алматы в Семей стоит 45 тыс. тенге?!" Асхат Ниязов

Подписчики журналиста немного пошутили и поддержали его возмущения:

"Воздушное такси. Погода влияет".

"Высокий спрос из-за плохой погоды".

"Абсолютно согласна! Это никак не лоукостер! Надеюсь им будет стыдно!"

"У FlyArystan, видимо, с "Яндексом" коллаборация, дождь пошел – цена взлетела".

"Не хочется летать FlyArystan, но иногда просто выбора нет, особенно внутри Казахстана".

"Согласна, из Астаны в Семей и обратно 116 тыс. вышло. Это только с ручной кладью до 5 кг".

"Не проще ли приобрести авиабилет в нормальной авиакомпании. За 45 тыс. столько унижения".

"Спасибо за это видео. Этот камень должен был кто-то сдвинуть. Политика этой компании не имеет границ наглости. Давайте все проголосуем за то, чтобы их поставили на место!"

"Ваши претензии полностью обоснованные. Я отказалась летать на FlyArystan, потому что очень плохой менеджмент, они грубые, их цены необоснованные. Я не буду летать, даже если это будет единственный рейс".

"Возьмите, пожалуйста, интервью у Питера Фостера, и задайте, пожалуйста, все наши вопросы. Почему цены на билеты лоукостера как цена на бизнес класс? Почему часто задерживают рейсы? Почему борты "Эйр Астаны" часто меняют на борты FlyArystan?… Давно пора поднимать эти вопросы, создать общественный резонанс".

На публикацию Асхата Ниязова отреагировали в авиакомпании.

"Сообщаем, что цена за расширение нормы ручной клади с 5 до 10 кг зависит от направления и времени оформления услуги. В частности, на рейсе Алматы – Семей при покупке заранее онлайн стоимость составляет 11 500 тенге, при оформлении на стойке регистрации в аэропорту – 12 000 тенге, а при оплате на выходе на посадку менее чем за 40 минут до вылета – 14 000 тенге. Если бы вы оформили услугу увеличенной нормы ручной клади в рамках тарифного пакета одновременно с покупкой билета, ее стоимость составила бы 7116 тенге. При этом погодные условия не оказывают никакого влияния на стоимость данной услуги. Фактическое повышение цены за расширение ручной клади на 500 тенге осуществлено летом 2025 года. Обращаем внимание, что рост стоимости услуги не коррелирует с темпами инфляции, находясь ниже этих значений", – ответили журналисту в пресс-службе FlyArystan.

Также в лоукостере разъяснили цены на билеты.

"Стоимость авиабилетов формируется по принципу динамического ценообразования и зависит от направления, загрузки рейса, уровня спроса, курса тенге к доллару, периода путешествия и времени покупки. На текущий момент диапазон цен на направлении Алматы – Семей до конца 2025 года на официальных платформах авиакомпании начинается от 16 599 тенге". Пресс-служба FlyArystan

В авиакомпании отметили, что рекомендуют своим пассажирам "внимательно соблюдать правила перевозки ручной клади, а также заблаговременно оформлять дополнительные услуги и приобретать авиабилеты для экономии и удобства путешествия".

"Отметим, что внесение изменений в правила перевозки товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли, стало результатом рассмотрения Акта прокурорского реагирования, проведенного Авиационной транспортной прокуратурой Алматы, и направлено на минимизацию жалоб пассажиров, приобретающих товары в магазинах беспошлинной торговли. В рамках конструктивного взаимодействия с Авиационной транспортной прокуратурой Алматы авиакомпания добровольно согласилась с рекомендациями надзорного органа о предоставлении пассажирам международных рейсов права бесплатного провоза товаров duty free в составе ручной клади, начиная с 1 октября 2025 года". Пресс-служба FlyArystan

В пресс-службе заверили, что FlyArystan действует в строгом соответствии с законодательством и правилами гражданской авиации РК.

