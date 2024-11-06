Макпал Жунусова возмущена: ее вынудили купить отдельный билет на самолет для домбры

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова пожаловалась на свой опыт перевозки домбры в самолете, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagrm она выложила видео, на котором запечатлена домбра с прикрепленным к ней авиа билетом.

По словам артистки, с криками и скандалом она добилась взять инструмент в салон самолета FlyArystan. Но пришлось купить полноценный билет.

"Надо заметить, что на билете нет имени и фамилии, но зато стоит 59 тысяч", – сказала Жунусова.

Она отметила, что с такой ситуацией столкнулась уже третий раз.

В авиакомпании FlyArystan прокомментировали ситуацию.

"Сегодня на рейсе KC7152 по направления Семей – Алматы, на котором летит народная артистка Республики Казахстан Макпал Жунусова, пассажиркой был вновь поднят вопрос о бесплатном провозе музыкального инструмента", – сообщили там.

При этом в авиакомпании напоминают, что музыкальный инструмент в салоне самолета может быть перевезен в качестве: ручной клади (только если соответствует разрешенным габаритам) или на заранее выкупленном отдельном месте.

"Бесплатно можно провезти максимум 5 кг. Максимальные габариты – 56x23x36 см. Платно можно увеличить до 10 кг, однако количество и размеры остаются неизменным – одна единица ручной клади с габаритами 56x23x36 см. Любая ручная кладь, включая музыкальный инструмент, должна помещаться в стандартизатор с всеми деталями (упаковка, чехол и т.д.)", – сообщили в FlyArystan.

Отвечая на вопрос о том, зачем нужно покупать место для музыкального инструмента, там сообщили, что с целью заботы о праве других пассажиров на достаточное место для их ручной клади, и ради сохранности музыкального инструмента, предлагается возможность купить соседнее место для музыкального инструмента, если он (включая чехол) превышает габариты ручной клади.

Стоимость этой услуги будет соответствовать стоимости дополнительного места на борту по текущему доступному тарифу.

Если услуга не будет оформлена, музыкальный инструмент нужно сдать в багаж (авиакомпания не несет ответственность за сохранность инструмента) или оставить в камере хранения аэропорта.

"Существующие правила по ручной клади у лоукост-перевозчиков обусловлены тем, что на одном борту самолета летит большое количество пассажиров и у каждого должна быть возможность разместить свою ручную кладь. Данные правила применяются и другими лоукост-перевозчиками в мире", – пояснили в авиакомпании.

Там дополнили, что уважают деятельность всех представителей искусства и высоко чтят ценность домбры, однако безопасность – главный приоритет. И одним из гарантов его обеспечения является равное отношение ко всем пассажирам и применение единых правил и стандартов.

"Представители авиакомпании забронировали место рядом с пассажиркой для ее музыкального инструмента и предложили приобрести его. Несмотря на требования артистки оформить услугу бесплатно, в итоге она оплатила ее", – добавили в авиакомпании.

Там настаивают, что перевозить данный музыкальный инструмент возможно только после приобретения дополнительного места в самолете лоукостера.

Отметим, что летом в неприятную историю после полета попал Казахстанский певец Ерлан Кокеев. Он сдал свою гитару в багаж, а по прилету не нашел ее.