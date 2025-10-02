Цифровая страна: Алматы выбирает прозрачность и технологии

Во Дворце школьников Алматы состоялся XIV Гражданский форум, собравший более 300 представителей неправительственных организаций, государственных структур и бизнеса. Организатором выступило Управление внутренней политики Алматы.

Заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков, поздравляя участников с открытием форума, подчеркнул ключевую роль цифровых технологий в развитии мегаполиса.

"Сегодня цифровая трансформация – это неотъемлемая часть жизни современного города. Но она возможна только совместными усилиями – государства, НПО и граждан. Ярким примером активного участия горожан является проект "Бюджет народного участия", а также впервые созданный бюджет молодежного участия. Благодаря цифровым технологиям мы делаем услуги доступнее и прозрачнее, а самое главное – снижаем коррупционные риски. Это принципиально важно для доверия общества и дальнейшего развития", – отметил он.

Депутат маслихата города Алматы Алтынай Кобеева отметила важность цифровизации ЖКХ.

"Я поднимала вопрос цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Это одна из важнейших тем для Алматы, ведь горожане должны иметь возможность видеть прозрачность финансовых потоков – понимать, на что конкретно уходят их деньги. Кроме того, это удобно и для жителей, и для управляющих организаций: цифровые сервисы позволяют быстро получать информацию, оплачивать услуги и контролировать расходы", – поделилась депутат маслихата.

Фото: Кайрата Конуспаева

Доктор физико-математических наук Аскар Джумадильдаев сделал акцент на необходимости интеграции казахского языка в цифровую сферу.

"Мы видим, что современные технологии, включая ChatGPT и другие платформы, до сих пор не пишут и не работают полноценно на казахском языке. Это серьезный вызов. Нам нужно сделать так, чтобы новые технологии были тесно связаны с казахским языком, чтобы он развивался вместе с наукой и цифровыми решениями. Только так мы сможем сохранить язык живым и востребованным в будущем", – поделился он.

К вопросам языковой политики и цифровизации обратилась директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжан.

"Наш университет создал онлайн-платформу, где четко структурированы казахские слова, терминология, морфология и значения слов. Там же представлена статистика и систематизированные языковые данные. Это наглядный пример того, как язык может и должен быть интегрирован в цифровую среду. Цифровизация – это не только технологии, но и сохранение и развитие национальной идентичности через язык", – рассказала она.

О важности цифровизации и вовлечения граждан в этот процесс сказала вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова.

"Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу, Казахстан должен стать полностью цифровой страной, что напрямую связано с повышением качества жизни. Алматы играет особую роль – здесь много активной и талантливой молодежи, которая является важной силой в развитии общества. Именно молодежь активно включается в цифровые процессы, волонтерские движения и социальные инициативы, формируя будущее страны. По инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития. Напомню, что эта инициатива была впервые озвучена главой государства на трибуне ООН еще в 2020 году. Это яркий пример того, как казахстанский опыт становится значимым на международной арене", – сказала эксперт.

Фото: Кайрата Конуспаева

Председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Ляззат Чинкисбаева подчеркнула, что фонд создан для оказания реальной помощи гражданам и активно внедряет современные цифровые решения.

"Сегодня у каждого есть возможность подать обращение через портал Қазақстан халқына. Для этого предусмотрен личный кабинет с индивидуальным паролем. Обращение поступает напрямую к закрепленному специалисту, и только он работает с заявкой. Мы гарантируем полную защиту персональных данных граждан и исключаем их передачу третьим лицам", – отметила она.

Ляззат Чинкисбаева добавила, что деятельность фонда охватывает ключевые сферы – здравоохранение, образование и социальную поддержку.

"В здравоохранении мы закупаем современное оборудование для больниц, привозим ведущих врачей и экспертов. В сфере образования фонд приобрел лицензию международной платформы Coursera, которая открывает доступ к лучшим мировым онлайн-курсам. Кроме того, при поддержке фонда в школах внедряются курсы по искусственному интеллекту, робототехнике и цифровым технологиям. Это позволит готовить новое поколение специалистов, готовых к вызовам будущего. В социальной сфере мы реализуем проект QH Жігер, направленный на адаптацию и социализацию людей с ограниченными возможностями старше 18 лет, развитие их социальных навыков и получение качественной реабилитации на современном оборудовании", – сказала она.

Фото: Кайрата Конуспаева

Президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" Бану Нургазиева отметила, что взаимодействие государства и неправительственного сектора приносит реальные результаты.

"Принят закон об общественном контроле, внесены поправки в закон об общественных советах, принят закон о петициях и другие важные инициативы. Это серьезные инструменты для гражданского общества. Но, как показывают многолетние исследования и работа Гражданского альянса, Казахстану необходим отдельный закон о неправительственных организациях. Это будет важным шагом для дальнейшего развития третьего сектора", – отметила она.

Также Бану Нургазиева подчеркнула, что Алматы всегда был центром гражданских инициатив.

"Именно здесь зародилось антиядерное движение "Невада – Семей", которое стало символом активной гражданской позиции и продолжает оставаться важным примером для всего мира. В сложной геополитической ситуации такие инициативы показывают, что сила гражданского общества имеет глобальное значение", – добавила она.

В заключение Нургазиева предложила новый шаг для мегаполиса.

"Неправительственный сектор в Алматы – самый активный в стране. Поэтому именно здесь необходимо создать Дом для НПО – современную площадку для сотрудничества и развития. Подобный центр уже 14 лет успешно работает в Костанае, где объединены и юристы, и ресурсный центр, и Альянс. Уверена, что Алматы также заслуживает такой инфраструктуры", – считает она.

Фото: Кайрата Конуспаева

В рамках форума также прошла выставка социальных проектов "Лучшие идеи – моему городу". На ней были представлены креативные инициативы НПО, направленные на решение актуальных проблем местных сообществ, а по итогам экспозиции номинированы лучшие из них.