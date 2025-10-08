Аида Балаева обсудила с главами НПО направления дальнейшего сотрудничества

В преддверии XII Гражданского форума Казахстана в Астане состоялась встреча министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с представителями неправительственных организаций (НПО), сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к участникам диалога, Аида Балаева отметила, что за последнее время состоялось около десяти совещаний и консультаций НПО с руководителями отраслевых министерств. Эти контакты позволили найти решения актуальных вопросов. По мнению министра, сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к укреплению тесного сотрудничества с гражданским сектором.

"На заседании Национального курултая президент страны отметил важность партнерства государства и неправительственных организаций в решении актуальных проблем общества и поручил усовершенствовать законодательство об НПО, а также критерии государственного социального заказа. С этой целью министерством сформированы рабочие группы, в состав которых вошли региональные эксперты и представители гражданского сектора", – обратила внимание собравшихся Аида Балаева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По словам министра, предстоящий XII Гражданский форум позволит "перезагрузить систему общественных институтов и придаст новый импульс развитию гражданского общества".

Участники встречи предложили создать единый электронный портал (Е-НПО), где будет собрана открытая информация обо всех действующих НПО и благотворительных организациях – включая данные о финансировании, государственных заказах и этапах реализации проектов.

В ходе беседы также поднимались темы укрепления гражданской ответственности, развития волонтерства и внедрения медиативных практик для предотвращения конфликтов в обществе.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Была отмечена активная работа министерства по реализации поручений главы государства, в том числе формирование рабочих групп с участием региональных экспертов и представителей НПО для разработки нового закона о неправительственных организациях.

По итогам встречи были сформулированы предложения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества между государственными органами и неправительственным сектором и на поддержку гражданских инициатив, ориентированных на развитие общества.

