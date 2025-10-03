#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Общество

Ұлы Дала Ойындары: в Алматы пройдет масштабный фестиваль казахского спорта и культуры

Ұлы Дала Ойындары, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 11:11 Фото: акимат города Алматы
5 октября 2025 года ипподром Алматы станет ареной силы, ловкости и духа Великой степи: здесь пройдет фестиваль "Ұлы Дала Ойындары" – масштабное культурно-спортивное событие, направленное на возрождение и популяризацию национальных видов спорта и традиций.

Начало мероприятия: 10:00

Вход: свободный

Сердце фестиваля – конные игры

На главной арене гостей ждут впечатляющие состязания лучших жокеев страны: көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, қыз қуу, бәйге (Аламан, Құнан).

Фото: акимат города Алматы

Призовой фонд в дисциплине "Бәйге" составит 5 миллионов тенге. Это одно из самых ожидаемых событий дня – испытание скорости, выносливости и мастерства.

Национальные виды спорта

В программе фестиваля: қазақ күрес, асық ату, армрестлинг, салмақ көтеру, садақ ату.

Фото: акимат города Алматы

Зона ремесел и живого наследия

Фестиваль включает этно-ярмарку, где свои работы представят мастера из всех регионов Казахстана.
Посетители смогут увидеть:

  • Изделия из кожи, дерева, металла и войлока.
  • Интерактивные мастер-классы по традиционным ремеслам.
  • Живое взаимодействие с носителями культурных традиций.

Фото: акимат города Алматы

Показательные выступления

Охота с беркутами – искусство, передающееся из поколения в поколение.

Фото: акимат города Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция
10:51, Сегодня
В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция
В Карагандинской области активно развивают обрабатывающую промышленность
09:42, Сегодня
В Карагандинской области активно развивают обрабатывающую промышленность
В Астане завершился международный гастрономический фестиваль AstauFest
20:50, 02 октября 2025
В Астане завершился международный гастрономический фестиваль AstauFest
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: