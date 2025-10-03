Ұлы Дала Ойындары: в Алматы пройдет масштабный фестиваль казахского спорта и культуры

5 октября 2025 года ипподром Алматы станет ареной силы, ловкости и духа Великой степи: здесь пройдет фестиваль "Ұлы Дала Ойындары" – масштабное культурно-спортивное событие, направленное на возрождение и популяризацию национальных видов спорта и традиций.

Начало мероприятия: 10:00 Вход: свободный Сердце фестиваля – конные игры На главной арене гостей ждут впечатляющие состязания лучших жокеев страны: көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, қыз қуу, бәйге (Аламан, Құнан). Фото: акимат города Алматы Призовой фонд в дисциплине "Бәйге" составит 5 миллионов тенге. Это одно из самых ожидаемых событий дня – испытание скорости, выносливости и мастерства. Национальные виды спорта В программе фестиваля: қазақ күрес, асық ату, армрестлинг, салмақ көтеру, садақ ату. Фото: акимат города Алматы Зона ремесел и живого наследия Фестиваль включает этно-ярмарку, где свои работы представят мастера из всех регионов Казахстана.

Посетители смогут увидеть: Изделия из кожи, дерева, металла и войлока.

Интерактивные мастер-классы по традиционным ремеслам.

