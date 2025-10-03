Ұлы Дала Ойындары: в Алматы пройдет масштабный фестиваль казахского спорта и культуры
Фото: акимат города Алматы
5 октября 2025 года ипподром Алматы станет ареной силы, ловкости и духа Великой степи: здесь пройдет фестиваль "Ұлы Дала Ойындары" – масштабное культурно-спортивное событие, направленное на возрождение и популяризацию национальных видов спорта и традиций.
Начало мероприятия: 10:00
Вход: свободный
Сердце фестиваля – конные игры
На главной арене гостей ждут впечатляющие состязания лучших жокеев страны: көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, қыз қуу, бәйге (Аламан, Құнан).
Фото: акимат города Алматы
Призовой фонд в дисциплине "Бәйге" составит 5 миллионов тенге. Это одно из самых ожидаемых событий дня – испытание скорости, выносливости и мастерства.
Национальные виды спорта
В программе фестиваля: қазақ күрес, асық ату, армрестлинг, салмақ көтеру, садақ ату.
Фото: акимат города Алматы
Зона ремесел и живого наследия
Фестиваль включает этно-ярмарку, где свои работы представят мастера из всех регионов Казахстана.
Посетители смогут увидеть:
- Изделия из кожи, дерева, металла и войлока.
- Интерактивные мастер-классы по традиционным ремеслам.
- Живое взаимодействие с носителями культурных традиций.
Фото: акимат города Алматы
Показательные выступления
Охота с беркутами – искусство, передающееся из поколения в поколение.
Фото: акимат города Алматы
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript