На юге – до +25°С, на севере – до -13°С: Казахстан накрывает Северный антициклон
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по стране. Согласно данным специалистов, с 14 по 16 октября 2025 года на большей части Казахстана осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.
Так, как следует из распространенного релиза, синоптическую ситуацию в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также по республике ожидается усиление ветра.
Кроме того, в ночные и утренние часы – туман, на юге – пыльная буря.
Температурный фон по стране будет следующим.
Ожидается понижение ночных температур:
- на большей части до -5-13°С,
- на западе и юге страны до +5-13°С.
Днем основной фон составит 0-10°С.
"На западе стоит ожидать 7-17°С, а на юге страны – 15-25°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
На сегодня, 13 октября, штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах страны. Об этом можно прочитать по этой ссылке.
