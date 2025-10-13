#АЭС в Казахстане
Общество

На юге – до +25°С, на севере – до -13°С: Казахстан накрывает Северный антициклон

деревья, лес, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:44 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по стране. Согласно данным специалистов, с 14 по 16 октября 2025 года на большей части Казахстана осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Так, как следует из распространенного релиза, синоптическую ситуацию в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также по республике ожидается усиление ветра.

Кроме того, в ночные и утренние часы – туман, на юге – пыльная буря.

Температурный фон по стране будет следующим.

Ожидается понижение ночных температур:

  • на большей части до -5-13°С,
  • на западе и юге страны до +5-13°С.

Днем основной фон составит 0-10°С.

"На западе стоит ожидать 7-17°С, а на юге страны – 15-25°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:44
Снег, дождь и ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте

На сегодня, 13 октября, штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах страны. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
