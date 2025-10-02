Часть Казахстана накроет снегопад 3 октября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на пятницу, 3 октября 2025 года. По данным специалистов, пока по одним областям ударят заморозки до -3°С, то в других – ожидается пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что на большей части страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков.

"Лишь на севере, востоке, юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильный снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, туман, на востоке, в центре – гололед.

"В горных районах Жамбылской, на севере, в горных районах Туркестанской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, в центре области Жетысу, на севере Кызылординской области ожидаются заморозки -1-3°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Тем временем на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики уже предоставляли прогноз погоды по всей стране на 2-4 октября. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.