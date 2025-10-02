#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Часть Казахстана накроет снегопад 3 октября

деревья в снегу, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:50 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на пятницу, 3 октября 2025 года. По данным специалистов, пока по одним областям ударят заморозки до -3°С, то в других – ожидается пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что на большей части страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков.

"Лишь на севере, востоке, юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильный снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, туман, на востоке, в центре – гололед.

"В горных районах Жамбылской, на севере, в горных районах Туркестанской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, в центре области Жетысу, на севере Кызылординской области ожидаются заморозки -1-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Тем временем на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:50
Мороз и солнце: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября

Ранее синоптики уже предоставляли прогноз погоды по всей стране на 2-4 октября. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ночные заморозки дойдут до пяти регионов Казахстана 2 октября
17:49, 01 октября 2025
Ночные заморозки дойдут до пяти регионов Казахстана 2 октября
1 октября в четырех регионах Казахстана ударят заморозки до -3°C
17:26, 30 сентября 2025
1 октября в четырех регионах Казахстана ударят заморозки до -3°C
Снег, дожди и заморозки до -3°C накроют Казахстан 30 сентября
17:42, 29 сентября 2025
Снег, дожди и заморозки до -3°C накроют Казахстан 30 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: