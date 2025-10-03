Могут ли выделить спецвремя для питания детей в школах Казахстана

Главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Акмарал Макулбекова на брифинге 3 октября 2025 года высказалась об организации школьного питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли в школах выделить специальное время для питания детей, так как сейчас они вынуждены ходить в столовую только во время самой длинной перемены в 15 минут и за этот период еще успеть не только спуститься в столовую, отстоять очередь и купить еду, но и покушать.

Главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Акмарал Макулбекова в ответ заявила, что длительность пребывания школьников в организациях образования и учебная нагрузка регламентируются действующими нормативно-правовыми актами, в частности, государственным общеобразовательным стандартом.

"Определенное время для приема пищи – это если горячее питание раз в день, о чем сейчас идет речь, ведется предварительно по графику согласно внутреннему порядку: каждая школа организовывает самостоятельно, исходя из количества классов и продолжительности уроков. А выделение определенного часа для приема пищи – такое не предусмотрено", – отметила она.

