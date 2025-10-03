Школьные столовые хотят проверять без предупреждения в Казахстане

Руководитель Управления контроля за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Гулшарат Кожатова в СЦК 3 октября 2025 года рассказала, что может измениться в работе школьных столовых, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулшарат Кожатова отметила, что Министерством здравоохранения в текущем году вносятся изменения в Предпринимательский кодекс и Кодекс "О здоровье и системе здравоохранения" касательно государственного контроля объектов пребывания детей.

"Основным новшеством является внезапная проверка объектов, то есть введение принципа внезапности, то есть исключается предварительное уведомление о предстоящих проверках. Во-вторых, планируется внедрение мониторинговых визитов, то есть органы санитарно-эпидемиологического контроля будут иметь право проводить мониторинг объектов", – пояснила спикер.

По ее данным, документ находится на рассмотрении Сената Парламента.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Что изменилось в школьном меню, можно прочитать здесь.