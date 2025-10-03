#АЭС в Казахстане
Общество

Школьные столовые хотят проверять без предупреждения в Казахстане

школа, питание, Минздрав , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 16:32 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Руководитель Управления контроля за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Гулшарат Кожатова в СЦК 3 октября 2025 года рассказала, что может измениться в работе школьных столовых, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулшарат Кожатова отметила, что Министерством здравоохранения в текущем году вносятся изменения в Предпринимательский кодекс и Кодекс "О здоровье и системе здравоохранения" касательно государственного контроля объектов пребывания детей.

"Основным новшеством является внезапная проверка объектов, то есть введение принципа внезапности, то есть исключается предварительное уведомление о предстоящих проверках. Во-вторых, планируется внедрение мониторинговых визитов, то есть органы санитарно-эпидемиологического контроля будут иметь право проводить мониторинг объектов", – пояснила спикер.

По ее данным, документ находится на рассмотрении Сената Парламента. 

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Что изменилось в школьном меню, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
