"Заметили автомат и нож": полиция Алматы прокомментировала массовые разборки у Сайрана
Фото: Zakon.kz
В Алматы около озера Сайран утром 26 августа пресекли массовую драку, сообщает Zakon.kz.
Информация о молодежных разборках появилась в соцсетях.
"Сегодня утром в заведении напротив водохранилища Сайран в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы утверждают, что у одного из участников был автомат Калашникова, а у другого нож", – говорится в публикации.
В полиции города сообщили, что попытку группового конфликта молодежи предотвратили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.
"Благодаря информации, полученной оперативным путем, действия были своевременно пресечены. Все участники установлены и задержаны. При проведении обыска у одного из участников был изъят макет, внешне схожий с автоматом Калашникова, не представляющий опасности для окружающих", – прокомментировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
Ранее в Атырау во время драки застрелили молодого медика.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript