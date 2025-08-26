"Заметили автомат и нож": полиция Алматы прокомментировала массовые разборки у Сайрана

В Алматы около озера Сайран утром 26 августа пресекли массовую драку, сообщает Zakon.kz.

Информация о молодежных разборках появилась в соцсетях.

"Сегодня утром в заведении напротив водохранилища Сайран в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы утверждают, что у одного из участников был автомат Калашникова, а у другого нож", – говорится в публикации.

В полиции города сообщили, что попытку группового конфликта молодежи предотвратили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.

"Благодаря информации, полученной оперативным путем, действия были своевременно пресечены. Все участники установлены и задержаны. При проведении обыска у одного из участников был изъят макет, внешне схожий с автоматом Калашникова, не представляющий опасности для окружающих", – прокомментировали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее в Атырау во время драки застрелили молодого медика.