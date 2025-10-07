#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Встретились девушка и верблюд: сцена на дороге в Алматы рассмешила казахстанцев

верблюд на дороге в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 14:05 Фото: Instagram/kris.p.original
В соцсетях 7 октября появилось видео, согласно описанию, снятое на одной из дорог Алматы. Герой кадра – верблюд, перегородивший проезд машине, сообщает Zakon.kz.

Автор видео – девушка, управлявшая этим автомобилем. Снято видео, похоже, в предгорной части Алматы, в частном секторе.

"Необычное утро в южной столице: местная жительница не смогла проехать – дорогу ей загородил верблюд. Животное не торопилось уходить с проезжей части, и только спустя несколько минут покинуло дорогу", – говорится в описании к видео.

Сцена казахстанцев умилила и рассмешила. Многие отметили: хорошо, что автор видео девушка, поэтому их "диалог" получился милым.

  • Милое авто утро, хорошо что девушка была за рулем, приятный монолог/диалог
  • Как вежливо он поступил и главное не нахамил что девочка за рулем
  • Он будто улыбается
  • Когда друг приезжает в Алматушку всегда говорит, у вас одни верблюды по дорогам деп, я ему не верил... кешір брат
  • Оберегает от чего то наверно. Какой он красивый
  • Кажется он собой доволен
  • номеров нет, телефона нет. Вызывайте ГАИ, припарковали в неположенном месте

А в Катон-Карагайском нацпарке перед фотоловушкой попозировал милый сурок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Весне дорогу: подснежники зацвели в Ботаническом саду Алматы
09:23, 01 марта 2023
Весне дорогу: подснежники зацвели в Ботаническом саду Алматы
Туалет оpen space в университете рассмешил казахстанцев
17:46, 10 сентября 2024
Туалет оpen space в университете рассмешил казахстанцев
Информацию о ножевом ранении в бизнес-центре проверяет полиция Алматы
19:40, 16 октября 2023
Информацию о ножевом ранении в бизнес-центре проверяет полиция Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: