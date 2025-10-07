Встретились девушка и верблюд: сцена на дороге в Алматы рассмешила казахстанцев

В соцсетях 7 октября появилось видео, согласно описанию, снятое на одной из дорог Алматы. Герой кадра – верблюд, перегородивший проезд машине, сообщает Zakon.kz.

Автор видео – девушка, управлявшая этим автомобилем. Снято видео, похоже, в предгорной части Алматы, в частном секторе.

"Необычное утро в южной столице: местная жительница не смогла проехать – дорогу ей загородил верблюд. Животное не торопилось уходить с проезжей части, и только спустя несколько минут покинуло дорогу", – говорится в описании к видео.

Сцена казахстанцев умилила и рассмешила. Многие отметили: хорошо, что автор видео девушка, поэтому их "диалог" получился милым.

Милое авто утро, хорошо что девушка была за рулем, приятный монолог/диалог

Как вежливо он поступил и главное не нахамил что девочка за рулем

Он будто улыбается

Когда друг приезжает в Алматушку всегда говорит, у вас одни верблюды по дорогам деп, я ему не верил... кешір брат

Оберегает от чего то наверно. Какой он красивый

Кажется он собой доволен

номеров нет, телефона нет. Вызывайте ГАИ, припарковали в неположенном месте

