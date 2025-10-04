Как "Байтерек" формирует экосистему цифровых решений для бизнеса и граждан
В кулуарах форума Усен Галым, заместитель председателя Правления холдинга, отметил, что для поддержки бизнеса "Байтерек" уже разработал ряд цифровых решений, доступных предпринимателям.
"Я бы особо выделил нашу новую платформу Fin4B, которая призвана реализовать поручения главы государства о вовлечении свободной ликвидности банков в экономику", – дополнил спикер.
По его словам, уровень недофинансирования малого и среднего бизнеса в стране остается высоким: деньги в банках есть, но предприниматели часто сталкиваются с недоверием, бюрократией и сложностями с финансовой отчетностью.
"Мы предлагаем цифровую платформу, где эти процессы будут оцифрованы. Предпринимателю не нужно обращаться в десятки банков – это будет единое окно более чем для 25 финансовых организаций. Искусственный интеллект обработает данные и предложит наиболее подходящие инструменты", – пояснил он.
Фото: НУХ "Байтерек"
Новая система уже демонстрирует, как ИИ может закрывать кассовые разрывы бизнеса.
"Например, у предпринимателя есть кредит, который нужно рефинансировать. Система показывает: "У тебя хорошая отчетность, ты дисциплинированный заемщик, ты можешь снизить ставку". Предприниматель нажимает кнопку, выбирает банк – и решение принимается за считанные часы. Само финансирование предоставляется в течение нескольких дней, а не месяцев", – рассказал Усен Галым.
С его слов, развитие искусственного интеллекта холдинг рассматривает и через призму работы дочерних компаний.
"У нас широкий спектр инструментов – более 70. Предприниматели часто в них путаются, а условия написаны сложным языком. ИИ помогает подобрать нужный продукт и объяснить его простыми словами. Все это реализовано в формате чата, к которому можно подключиться с сайтов наших организаций. Сейчас мы получаем до трех тысяч посетителей в месяц, и это разгружает колл-центры и филиалы", – отметил он.
Отвечая на вопрос о планах, Усен Галым сообщил, что до конца года холдинг намерен запустить единую ИИ-платформу, на которой сотрудники дочерних организаций смогут создавать своих агентов.
Фото: НУХ "Байтерек"
В ходе панельной сессии "AI, Big Tech & Banking: трансформация финансового ландшафта" заместитель председателя Правления подчеркнул, что накопленные за 10 лет данные стали основой для построения новой цифровой экосистемы."Мы объединили данные из 21 базы девяти дочерних организаций, автоматизировали 150 показателей и создали 55 аналитических панелей. Это позволило видеть полную картину по клиентам и проводить сквозную аналитику. Благодаря подключению к Smart Data Ukimet мы получили доступ к данным правительства и смогли выявить новые инсайты. На этой базе уже строим ИИ-сервисы – как в крупнейших банках и IT-компаниях", – озвучил Усен Галым.
Он дополнил, что холдинг "Байтерек" активно внедряет ИИ-решения, которые не только оптимизируют внутренние процессы, но и улучшают взаимодействие с клиентами и партнерами.
"Например, в АО "КазАгроФинанс" применяется ИИ для анализа фото и видеотехники при инвентаризации предметов лизинга – это сократило сроки мониторинга с 3 месяцев до 2 недель. Также ИИ используется при приеме заявок на лизинг: система распознает текст справок и автоматически определяет, можно ли ускорить рассмотрение – время обработки снижено с 2 дней до 5-15 минут. В жилищной сфере работает чат-бот iBota с генеративным ИИ, который помогает дольщикам разбираться в законодательстве и защите", – поделился спикер.
Спикер поделился, что цифровизация коснулась и кадровой политики."Ранее подбор сотрудников в дочерних компаниях был разрозненным, теперь процесс централизован через единый карьерный портал jobs.baiterek.gov.kz. Все вакансии группы представлены в одном окне. Более того, отклики кандидатов теперь помогает рассматривать ИИ", – отметил он.
Участники панельной сессии обсудили не только внедрение технологий, но и ключевые направления развития: цифровизацию, укрепление стандартов кибербезопасности и формирование человеческого капитала. В центре внимания также оказались влияние ИИ и цифровых решений на банковский сектор, роль глобальных технологических компаний в трансформации финансового ландшафта, а также подходы государственных институтов к регулированию и поддержке инноваций.
Фото: НУХ "Байтерек"
Важной частью программы форума стали и новые партнерства. В этот день было подписано два меморандума со стартап-компаниями CodeALive и Diffuzio Tech.
Основательница Diffuzio Tech Айжан Балабатырова рассказала, что представляют веб-инновационную платформу для корпоративных коммуникаций.
"Она усиливает бренд компании, развивает HR-направление, помогает руководителям формировать присутствие в социальных сетях и значительно увеличивать охваты. Подписание меморандума с Байтереком для нас – стратегический шаг. Это поможет нам, как отечественному IT-стартапу на базе искусственного интеллекта, выстраивать новые формы сотрудничества с таким крупным холдингом. Мы нацелены на глобальный рост и очень благодарны "Байтереку" за поддержку", – рассказала она.
Фото: НУХ "Байтерек"
О сотрудничестве рассказал и основатель компании CodeALive Родион Мостовой."CodeALive решает проблему потери контекста. Когда у компании накапливается большой объем данных – будь то код или документация, CodeALive преобразует все это в единую базу знаний. Эту базу знаний могут использовать как сотрудники, задавая любые вопросы по своим документам, так и ИИ-агенты, в том числе разработческие. Программисты используют CodeALive для того, чтобы лучше ориентироваться в программном коде и документации. Таким образом, во-первых, повышается качество разработки и итоговых решений, во-вторых, заметно ускоряется сам процесс разработки", – озвучил он.
Таким образом, участие холдинга "Байтерек" в Digital Bridge 2025 продемонстрировало, что искусственный интеллект становится не просто модным трендом, а реальным инструментом, меняющим экономику и открывающим бизнесу новые возможности.