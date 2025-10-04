Как "Байтерек" формирует экосистему цифровых решений для бизнеса и граждан

В Астане 3 октября 2025 года на международном форуме Digital Bridge 2025 Холдинг "Байтерек" представил свои передовые цифровые решения, которые должны изменить подход к поддержке бизнеса и укрепить позиции Казахстана в сфере искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах форума Усен Галым, заместитель председателя Правления холдинга, отметил, что для поддержки бизнеса "Байтерек" уже разработал ряд цифровых решений, доступных предпринимателям.

"Я бы особо выделил нашу новую платформу Fin4B, которая призвана реализовать поручения главы государства о вовлечении свободной ликвидности банков в экономику", – дополнил спикер.

По его словам, уровень недофинансирования малого и среднего бизнеса в стране остается высоким: деньги в банках есть, но предприниматели часто сталкиваются с недоверием, бюрократией и сложностями с финансовой отчетностью.

"Мы предлагаем цифровую платформу, где эти процессы будут оцифрованы. Предпринимателю не нужно обращаться в десятки банков – это будет единое окно более чем для 25 финансовых организаций. Искусственный интеллект обработает данные и предложит наиболее подходящие инструменты", – пояснил он.

Фото: НУХ "Байтерек"

Новая система уже демонстрирует, как ИИ может закрывать кассовые разрывы бизнеса.

"Например, у предпринимателя есть кредит, который нужно рефинансировать. Система показывает: "У тебя хорошая отчетность, ты дисциплинированный заемщик, ты можешь снизить ставку". Предприниматель нажимает кнопку, выбирает банк – и решение принимается за считанные часы. Само финансирование предоставляется в течение нескольких дней, а не месяцев", – рассказал Усен Галым.

С его слов, развитие искусственного интеллекта холдинг рассматривает и через призму работы дочерних компаний.